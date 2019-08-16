«Київ-Баскет» підсилився американським форвардом



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Аундре Джексон ФБУ

Аундре Джексон став четвертим американським легіонером команди Айнарса Баґатскіса

Американський форвард Аундре Джексон (24 роки, 196см, 104кг) підписав контракт з віце-чемпіоном України з баскетболу «Київ-Баскетом».

Перші кроки в баскетболі уродженець Техасу Аундре Джексон зробив 2013 року у команді штату Kennedale High School. Два сезони (2016/2017, 2017/2018рр.) відіграв у NCAA за команду Університету Лойола.

Минулий сезон відіграв у чемпіонаті Ісландії у команді «Скаллагрімур» з Боргарнеса (посіла передостаннє 11 місце, понизилася у класі). У її складі зіграв 22 матчі з середніми показниками 19.9 очка, 8.3 підбирання, 2.3 передачі.

Таким чином «Київ-Баскет» підписав четвертого американського легіонера. Джексон став 10-м гравцем, з ким укладено угоду на новий сезон. Раніше гравцями головної клубної команди стали Кейсі Шеферд, Кіндал Хілл, Деон Едвін.

Окрім них в команді вже є шестеро українців - пролонгували контракт з «Київ-Баскетом» Павло Крутоус, Максим Сандул, В’ячеслав Петров. Новачками окрім американців є Антон Мусієнко, Олександр Тищенко, Юрій Кондраков.