Бобров став кращим гравцем матчу лідерів чемпіонату Румунії з баскетболу

Бобров відіграв 33 хвилини, набрав 18 очок, зібрав 10 підбирань

Бобров записав у свій актив дабл-дабл

У чемпіонаті Румунії з баскетболу «Динамо» Бухарест В’ячеслава Боброва програло «Ораді» 72:78 в матчі лідерів турнірної таблиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

В’ячеслав Бобров став кращим в матчі. Він відіграв 33 хвилини, набрав 18 очок (8/8 двоочкові, 0/2 триочкові, 2/4 штрафні), зібрав 10 підбирань при 1 втраті та 2 фолах.

«Рапід» Бухарест поступився «Крайові» 93:97. Олександр Липовий зіграв 16 хвилин, набрав 2 очки (1/2 двоочкові), зібрав 5 підбирань при 3 фолах.

За тур до кінця регулярного чемпіонату «Динамо» Боброва займає другу сходинку турнірної таблиці, «Рапід» Липового йде п’ятим.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
