Лідер «Дніпра» увійшов до трійки найкращих в історії Суперліги за реалізованими триочковими

Максим Закурдаєв переписав історію баскетбольної Суперліги
Захисник «Дніпра» Максим Закурдаєв піднявся у топ-3 в історії баскетбольної Суперліги за реалізованими триочковими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
«Дніпро» вийшов до півфіналу плейоф Суперліги, здолавши у серії «Черкаські Мавпи» з рахунком 2:0. Напередодні на своєму майданчику команда з Черкас зазнала поразки від «Дніпра» з рахунком 67:109.
За підсумком протистояння одразу двоє гравців «Дніпра» піднялись на одну позицію в історичному рейтингу Суперліги за реалізованими триочковими.
Захисник Максим Закурдаєв піднявся на третє місце історичного рейтингу, обійшовши Олександра Мішулу і наразі йому бракує 6 влучних дальніх кидків до позначки в 600 реалізованих триочкових. Капітан «Дніпра» Станіслав Тимофеєнко реалізував в двох матчах проти «Черкаських Мавп» чотири триочкових і вийшов на одноосібне сьоме місце в історичному рейтингу Суперліги.
Топ-10 Суперліги за реалізованими триочковими:
- Олександр Кольченко – 677 реалізованих кидків (457 матчів)
- Олексій Онуфрієв – 633 (375)
- Максим Закурдаєв – 594 (385)
- Олександр Мішула – 587 (295)
- Руслан Отверченко – 488 (300)
- Олександр Рибалко – 477 (304)
- Станіслав Тимофеєнко – 460 (552)
- Віталій Мальчевський – 456 (344)
- Дмитро Глєбов – 443 (450)
- Ростислав Кривич – 427 (202)
Нагадаємо, ВЕФ Рига, за який грають українські баскетболісти Ілля Сидоров та Ростислав Новицький завоював бронзу Латвійсько-Естонської ліги (ЛЕБЛ), вигравши у бронзовому фіналі у «Калева» 87:72. Сидоров, для якого це був 100-й матч за кар'єру в ЛЕБЛ, зіграв 14 хвилин і набрав 7 очок.
