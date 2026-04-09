Лідер «Дніпра» увійшов до трійки найкращих в історії Суперліги за реалізованими триочковими

Максим Закурдаєв переписав історію баскетбольної Суперліги

Захисник «Дніпра» Максим Закурдаєв піднявся у топ-3 в історії баскетбольної Суперліги за реалізованими триочковими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Дніпро» вийшов до півфіналу плейоф Суперліги, здолавши у серії «Черкаські Мавпи» з рахунком 2:0. Напередодні на своєму майданчику команда з Черкас зазнала поразки від «Дніпра» з рахунком 67:109.

За підсумком протистояння одразу двоє гравців «Дніпра» піднялись на одну позицію в історичному рейтингу Суперліги за реалізованими триочковими.

Захисник Максим Закурдаєв піднявся на третє місце історичного рейтингу, обійшовши Олександра Мішулу і наразі йому бракує 6 влучних дальніх кидків до позначки в 600 реалізованих триочкових. Капітан «Дніпра» Станіслав Тимофеєнко реалізував в двох матчах проти «Черкаських Мавп» чотири триочкових і вийшов на одноосібне сьоме місце в історичному рейтингу Суперліги.

Топ-10 Суперліги за реалізованими триочковими:

Олександр Кольченко – 677 реалізованих кидків (457 матчів) Олексій Онуфрієв – 633 (375) Максим Закурдаєв – 594 (385) Олександр Мішула – 587 (295) Руслан Отверченко – 488 (300) Олександр Рибалко – 477 (304) Станіслав Тимофеєнко – 460 (552) Віталій Мальчевський – 456 (344) Дмитро Глєбов – 443 (450) Ростислав Кривич – 427 (202)

Нагадаємо, ВЕФ Рига, за який грають українські баскетболісти Ілля Сидоров та Ростислав Новицький завоював бронзу Латвійсько-Естонської ліги (ЛЕБЛ), вигравши у бронзовому фіналі у «Калева» 87:72. Сидоров, для якого це був 100-й матч за кар'єру в ЛЕБЛ, зіграв 14 хвилин і набрав 7 очок.