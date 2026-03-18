Легенда НБА оплатить похорон 12-річної дівчинки, яка загинула після бійки в США

Шакіл О’Ніл: Жоден з батьків не повинен ховати свою дитину

Один з найкращих центрових в історії світового баскетболу Шакіл О’Ніл прокоментував скандальну загибель 12-річної Джади Вест, яка померла після бійки у передмісті Атланти (США). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Atlanta News First.

«Ця історія зворушила мене до глибини душі після того, як я дізнався про неї зі ЗМІ. Як батько я співчуваю родині Джади. Жоден з батьків не повинен ховати свою дитину, і якщо я зможу хоч трохи полегшити тягар, це буде правильним вчинком», – заявив О’Ніл.

Вест стала учасницею конфлікту з іншою дівчинкою після того, як їх висадили зі шкільного автобуса. Під час бійки вона впала на спину, отримавши черепно-мозкову травму. Незабаром після цього їй стало погано, і її доставили до лікарні, де померла.

Шакіл О’Ніл є чотириразовим чемпіоном Національної баскетбольної асоціації, а нині працює телеекспертом та баскетбольним аналітиком.

Нагадаємо, жіноча збірна України зіграє у другому етапі кваліфікації чемпіонату Європи 2027.

Перший етап збірна України завершила з трьома перемогами в шести матчах, зайнявши третє місце в групі.

Відповідно до регламенту, до другого етапу відбору виходили окрім двох переможців груп, також три найкращі збірні серед тих, що посіли треті місця у своїх группах. Тому доля України визначалась за підсумком матчів в інших групах.

У підсумку все склалось так, що Україна увійшла до числа цих трьох збірних, які вийшли до другого етапу.

На другому етапі до 17 кращих команд першого етапу доєднаються сім збірних з відбіркового турніру на Чемпіонату світу 2026 року – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина.

Жеребкування відбудеться перед початком другого раунду. Збірні будуть розділені на шість груп по чотири команди в кожній, які знову гратимуть за круговою системою. Дві найкращі команди з кожної групи кваліфікуються на жіночий Євробаскет 2027.

Матчі другого етапу пройдуть 8-18 листопада 2026 року та 7-17 лютого 2027 року (по три матчі у кожному вікні).