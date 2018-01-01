Бобров, Зайцев і Коваленко провели вдалі матчі у баскетбольних європейських першостях

І якщо колективи останніх двох внаслідок цього виграли, то команда Боброва поступилася

Форвард збірної України В’ячеслав Бобров провів вдалий матч у складі литовського «П’єно Жвайгждес», але не зумів врятувати команду від поразки проти «Жальгіріса» (80:91). Українець вийшов у старті, відіграв 33 хвилини та набрав 24 очки, зібрав п’ять підбирань, зробив дві передачі й одне перехоплення,



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В’ячеслав Бобров

І якщо колективи останніх двох внаслідок цього виграли, то команда Боброва поступилася

Форвард збірної України В’ячеслав Бобров провів вдалий матч у складі литовського «П’єно Жвайгждес», але не зумів врятувати команду від поразки проти «Жальгіріса» (80:91).

Українець вийшов у старті, відіграв 33 хвилини та набрав 24 очки, зібрав п’ять підбирань, зробив дві передачі й одне перехоплення, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Капітан збірної України Кирило Фесенко не врятував «Авелліно» від домашньої поразки у матчі чемпіонату Італії проти Брешії (95:96). Українець вийшов у старті, відіграв 30 хвилин, набрав 9 очок, зібрав 8 підбирань, зробив дві передачі та два блок-шоти.

Ще один представник України в Італії Денис Яковлєв з «Орландіни» поступився у домашньому матчі «Віртусу» (69:86). Яковлєв вийшов у старті, отримав 31 хвилину ігрового часу, набрав лише три очки, зробив два підбирання, два перехоплення й одну передачу.

Центровий збірної України Артем Пустовий допоміг «Обрадойро» оформити домашню перемогу у матчі чемпіонату Іспанії проти «Валенсії» (96:77). Українець, вийшовши у старті, відіграв 25 хвилин, набрав 9 очок, зробив підбирання та три перехоплення.

Бігмен збірної України Ігор Зайцев не допоміг польскому «Роса Радом» виграти домашній матч в «Анвіла» (65:79). Українець відіграв 24 хвилини, набрав 14 очок, зібрав сім підбирань і зробив одне перехоплення.

Український форвард клубу «Даброва Горниця» Віталій Коваленко провів результативний домашній матч із «Сопотом», який його команда виграла з рахунком 82:74. Наш легіонер відіграв 27 хвилин, набрав 17 очок, зробив п’ять підбирань, дві передачі та два блок-шота.