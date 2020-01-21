Боєць MMA пожертвує кістковий мозок для порятунку доньки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роберт Віттакер MMA News

Через майбутню операцію Роберт Віттакер знявся з наступного бою

Президент промоушену UFC Дейна Вайт прокоментував рішення колишнього чемпіона Роберта Віттакера знятися з бою проти Джареда Канноньєра.

«Причина, з якої Віттакер не битиметься – одна з найбільш безкорисних речей, які я бачив у житті. Він дуже хороша людина і я дуже його поважаю. Бажаю йому удачі в тому, чим він зараз займається. Не можу передати словами усі почуття. Він справжній мужик. Але це його особиста справа. Якщо він захоче, розповість», - передає слова Вайта MMA News.

За неофіційною інформацією Віттакер стане донором кісткового мозку для доньки.

Читайте також: Британець Вайт не вірить в успіх Усика в надважкій вазі