Прем’єр-міністр Великої Британії чекає Зеленського у Лондоні

Стармер зберігає непохитну підтримку України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер чекає президента України Володимира Зеленського у Лондоні. Про це інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

Повідомляється, що британський прем’єр із нетерпінням чекає на те, щоб прийняти міжнародних лідерів, в тому числі Зеленського, у цю неділю.

Зазначається, що Стармер зберігає непохитну підтримку та шукає шляхи до міцного миру, зберігаючи суверенітет та безпеки України.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Стало відомо, що після сварки президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського перший зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Зазначається, що Трамп проконсультувався з віце-президентом Венсом, державним секретарем США Рубіо, міністр фінансів Бессент та іншими. Президент США дійшов висновку, що «Зеленський не в тому положенні, щоб вести переговори».

Потім він доручив держсекретарю Рубіо та своєму раднику з національної безпеки Майку Волцю передати Зеленському, що йому час покинути Білий дім.