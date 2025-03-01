Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем’єр-міністр Великої Британії чекає Зеленського у Лондоні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прем’єр-міністр Великої Британії чекає Зеленського у Лондоні
Стармер збирає міжнародних лідерів
фото: Фокус

Стармер зберігає непохитну підтримку України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер чекає президента України Володимира Зеленського у Лондоні. Про це інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

Повідомляється, що британський прем’єр із нетерпінням чекає на те, щоб прийняти міжнародних лідерів, в тому числі Зеленського, у цю неділю.

Зазначається, що Стармер зберігає непохитну підтримку та шукає шляхи до міцного миру, зберігаючи суверенітет та безпеки України.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Стало відомо, що після сварки президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського перший зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Зазначається, що Трамп проконсультувався з віце-президентом Венсом, державним секретарем США Рубіо, міністр фінансів Бессент та іншими. Президент США дійшов висновку, що «Зеленський не в тому положенні, щоб вести переговори».

Потім він доручив держсекретарю Рубіо та своєму раднику з національної безпеки Майку Волцю передати Зеленському, що йому час покинути Білий дім.

Читайте також:

Теги: міністр Велика Британія Володимир Зеленський Україна президент суверенітет переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реальні переговори більш тривіальні та прагматичні
Ось хто насправді веде мирні перемовини
15 лютого, 14:44
Головне не допустити «Мюнхен-2» та «Стамбул-2»
США не можуть бути єдиним посередником для досягнення миру
13 лютого, 16:26
Проживання принца Гаррі в США опинилося під пильною увагою після публікації його мемуарів «Запасний»
Трамп вирішив не депортувати принца Гаррі: чому президент США пожалів онука Єлизавети II
9 лютого, 18:35
Віце-президент Венс, спецпредставник Келлог і державний секретар Марко Рубіо під час Мюнхенської конференції
Завершення війни чи перемога? Келлог відповів, як США бачать мир в Україні
15 лютого, 21:37
Інформаційна агенція Reuters протягом трьох годин записувала вуличну онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності в Києві
Правоохоронці припинили стрім агенції Reuters з центру Києва: деталі
18 лютого, 14:32
На засуджених чинили психологічний тиск та застосовували тортури
На Полтавщині працівники виправної колонії катували засуджених
24 лютого, 12:08
Гітанас Науседа заявив, що безпека України є частиною європейської безпеки
«Досить розмов – час для дій». Президент Литви звернувся до Європи щодо України
19 лютого, 19:42
«Загралися з вірусом»: держсекретар США має свою теорію появи Covid
«Загралися з вірусом»: держсекретар США має свою теорію появи Covid
21 лютого, 12:40
Джорджія Мелоні назвала Альянс найкращою структурою для гарантування миру
Премʼєрка Італії назвала гарантію безпеки, яку вважає найкращою для України
27 лютого, 06:18

Політика

Прем’єр-міністр Великої Британії чекає Зеленського у Лондоні
Прем’єр-міністр Великої Британії чекає Зеленського у Лондоні
«Ми готові до миру, але нам потрібні гарантії безпеки»: головні заяви президента Зеленського
«Ми готові до миру, але нам потрібні гарантії безпеки»: головні заяви президента Зеленського
Трамп зробив заяви щодо зустрічі із Зеленським та війни в Україні
Трамп зробив заяви щодо зустрічі із Зеленським та війни в Україні
Зеленський пояснив, що спровокувало суперечку на зустрічі з Трампом
Зеленський пояснив, що спровокувало суперечку на зустрічі з Трампом
Зеленський прокоментував суперечку з Трампом
Зеленський прокоментував суперечку з Трампом
Італія планує зібрати антикризовий саміт за участю США, країн Європи та союзників
Італія планує зібрати антикризовий саміт за участю США, країн Європи та союзників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 лютого: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 лютого 2025
39K
Володимир Єльченко: Буду дуже щасливий, якщо США вийдуть з ООН і Україна за ними
9009
Прапори РФ і «ДНР». Сербські фанати влаштували проросійську акцію на грі Євроліги
8669
Росія дістає з консервації рідкісну техніку: чи свідчить це про дефіцит?
8084
Систематичне отримання хабарів від підприємців. На Київщині отримав підозру податковий чиновник

Новини

1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
Вчора, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
Вчора, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
Вчора, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
27 лютого, 21:10

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua