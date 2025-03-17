Трамп у Білому Домі провів зустріч з бійцем MMA, якого було засуджено за зґвалтування

Трамп і Макгрегор потисли один одному руки у Білому домі

Зустріч Трампа і Макгрегора була приурочена до дня святого Патрика

Колишній чемпіон UFC у напівлегкій (до 66 кг) та легкій (до 70 кг) вазі ірландець Конор Макгрегор сьогодні, 17 березня, зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч Трампа і Макгрегора була приурочена до дня святого Патрика, який відзначається щорічно 17 березня, у день смерті покровителя Ірландії святого Патрика.

Конору Макгрегору 36 років. Ірландець не бився за правилами змішаних єдиноборств із липня 2021 року, коли на турнірі UFC 264 програв технічним нокаутом (травма ноги) у першому раунді представнику США Дастіну Пор'є. Усього у його професійному рекорді 22 перемоги та шість поразок.

Варто зазначити, що у минулому році Макгрегора було засуджено за зґвалтування.

Суд присяжних у Високому суді Дубліна визнав, що спортсмен напав на Нікіту Хенд, зґвалтувавши її в готелі Дубліна в грудні 2018 року.

Суд зобов'язав Макгрегора виплатити Хенд майже 250 тисяч євро компенсації.

Адвокат жінки стверджував, що спортсмен та його клієнтка були знайомі до інциденту. У ніч злочину Хенд зв’язалася з бійцем, який заїхав за нею та її подругою на авто, після чого вони вжили кокаїн і підібрали помічника Конора Джеймса Лоуренса та поїхали до готелю.

Хенд у суді стверджувала, що Макгрегор почав приставати до неї. Вона не хотіла вступати з ним у статевий зв'язок, але ірландець, за її словами, застосував силу та вчинив сексуальне насильство. Сам боєць лише підтвердив вживання кокаїну, однак заперечив сексуальний контакт з жінкою без її згоди.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні вже на цьому тижні.

Пізніше стало відомо, що американський президент Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним планує обговорити питання територій і «поділ певних активів» між РФ і Україною.

Як відомо, США допускають введення найжорсткіших санкцій проти Росії. У разі необхідності таке рішення буде ухвалено без вагань.

До слова, директор Національної розвідки США Тулсі Габбард розраховує, що президенти США та Росії Дональд Трамп та Володимир Путін проведуть продуктивну розмову завдяки прихильності американського лідера до мирного розв'язання питання миру в Україні.