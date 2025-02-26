«Є робоча дата». Зеленський про візит до США

За словами Зеленського, для Дональда Трампа важливо підписати угоду про рідкісноземельні метали, а для України – почути від Вашингтона, що допомога не зупинятиметься

Зеленський: У мене важливе питання. Я дуже хочу візиту

Президент Володимир Зеленський отримав запрошення до Сполучених Штатів Америки, наразі офіси працюють над цим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу.

«Щодо візиту. Візит нам запропонували, так. Але я хочу отримати, який формат і коли, офіси працюють над цим. Там робоча є дата. Те, що сказав президент США про п'ятницю. У мене важливе питання. Я дуже хочу візиту», – сказав Зеленський.

Зеленському запропонували відвідати Вашингтон у п’ятницю, але дата ще не узгоджена



Президент заявив на пресконференції, що «офіси працюють» над форматом зустрічі та уточненням її дати.



📹Суспільне pic.twitter.com/x6WOJHzsRD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 26, 2025

За його словами, для президента США Дональда Трампа важливо підписати угоду про рідкісноземельні метали, а для України – почути від Вашингтона, що допомога не зупинятиметься.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 26 лютого розгляне текст угоди про рідкоземи зі Сполученими Штатами Америки. Її офіційна назва «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

Також Шмигаль наголосив, що Україна не розглядає підписання будь-яких угод, якщо там немає гарантій безпеки.

«Главком» наводить повний текст варіанту потенційної угоди між Україною та США.

Як відомо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги.