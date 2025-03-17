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У Румунії пройшло опитування щодо президентських виборів. Результати знову дивують

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У Румунії пройшло опитування щодо президентських виборів. Результати знову дивують
Переможцем першого туру президентських виборів у Румунії може знову стати ультраправий
фото: AP

Ультраправому кандидатові протистоятиме колишній мер Бухареста

У першому турі президентських виборів у Румунії може знову виграти ультраправий кандидат – очільник націоналістичного «Альянсу за Союз румунів» Джордж Сіміон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Перший тур відбудеться 4 травня. Проте, за даними видання, у другому турі, запланованому на 18 травня, є ймовірність, що переможе колишній мер Бухареста,  незалежний кандидат Нікушор Дан: згідно з результатами опитування, він може випередити Сіміона на 7% –  42% голосів за Дана проти 35% за Сіміона.

Це опитування стало першим після того, як Центральна виборча комісія Румунії не допустила на вибори скандального політика Келіна Джорджеску.

Нагадаємо, 12 березня Конституційний суд Румунії остаточно підтвердив рішення про недопуск проросійського політика Келіна Джорджеску до участі в президентських виборах у травні.

Також «Главком» повідомляв, що це будуть повторні вибори: у листопаді 2024 року у Румунії пройшов перший тур президентських виборів. У другий тур вийшли ультраправий політик Калін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Лідерство Джорджеску було несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Згодом румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі на суму майже 400 тис. доларів у період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів.

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Теги: президент Румунія вибори соцопитування

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