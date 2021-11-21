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    Непереможний американець Кроуфорд уп’яте захистив титул чемпіона світу з боксу

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    Теренс Кроуфорд не зазнав жлдної поразки на профі-рингу - Непереможний американець Кроуфорд уп’яте захистив титул чемпіона світу з боксу
    Теренс Кроуфорд не зазнав жлдної поразки на профі-рингу
    фото з відритих джерел

    Переможений Портер заявив про завершення кар’єри

    Американець Теренс Кроуфорд уп’яте захистив титул чемпіона світу напівсередній ваговій категорії. 34-річний боксер (38 перемог, 29 з них – нокаутом) переміг співвітчизника Шона Портера, після чого останній заявив про завершення кар’єри.

    Під час 12-раундового поєдинку обидва бійці отримали розсічення. В 10-му раунді далася взнаки втома Портера, і непереможний Кроуфорд двічі відправив співвітчизника на настил рингу, змусивши кут Шона викинути білий рушник.

    Кроуфорд викинув 328 ударів, 98 з яких виявилися точними (30 відсотків). У Портера статистика гірша: 347 ударів – 79 точних (23 відсотки).

    Починаючи з 2016 року, Кроуфорд незмінно перемагає всіх своїх суперників достроково (серія з дев'яти нокаутів!) Останнім, кого американець здолав рішенням суддів, був українець Віктор Постол.

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    Теги: бокс Віктор Постол Теренс Кроуфорд
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    Непереможний американець Кроуфорд уп’яте захистив титул чемпіона світу з боксу