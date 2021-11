Непереможний американець Кроуфорд уп’яте захистив титул чемпіона світу з боксу

Американець Теренс Кроуфорд уп’яте захистив титул чемпіона світу напівсередній ваговій категорії. 34-річний боксер (38 перемог, 29 з них – нокаутом) переміг співвітчизника Шона Портера, після чого останній заявив про завершення кар’єри.

Під час 12-раундового поєдинку обидва бійці отримали розсічення. В 10-му раунді далася взнаки втома Портера, і непереможний Кроуфорд двічі відправив співвітчизника на настил рингу, змусивши кут Шона викинути білий рушник.

So ... you wanted a fight, you say?



Intensity level is RISING at @MandalayBay heading into the later rounds #CrawfordPorter ESPN+ PPV: https://t.co/EOg8FcXj8F pic.twitter.com/S2567YbJ0u