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    Боксер Хижняк впевнено вийшов до чвертьфіналу Олімпіади

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    Олександр Хижняк впевнено розпочав олімпійський турнір - Боксер Хижняк впевнено вийшов до чвертьфіналу Олімпіади
    Олександр Хижняк впевнено розпочав олімпійський турнір
    Фото: НОК

    В поєдинку з японцем Моріваки українському боксеру віддали перевагу всі судді

    З перемоги розпочав свої виступи на Олімпіаді боксер Олександр Хижняк. Він першим сіяним на турнірі, тож його шлях розпочався з 1/8 фіналу. Суперник, японець Юїто Моріваки вже встиг виграти один бій на Іграх, проте на цьому його звитяги й завершилися. В поєдинку з українцем у нього шансів не було. Всі судді віддали перевагу Олександру – 5:0.

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    В чвертьфіналі Хижняк зустрінеться із 21-річним домініканським бійцем Еурі Седеньо. Поєдинок відбудеться 1 серпня о 06:18 ранку за київським часом.

    У шостий день олімпіади четверту бронзову нагороду збірній України приніс плавець Михайло Романчук. Володар олімпійського рекорду поступився американцю й італійцю на останніх метрах 800-метрової дистанції.

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    Теги: Олімпіада Олександр Хижняк
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    Боксер Хижняк впевнено вийшов до чвертьфіналу Олімпіади