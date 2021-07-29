Боксер Хижняк впевнено вийшов до чвертьфіналу Олімпіади

В поєдинку з японцем Моріваки українському боксеру віддали перевагу всі судді

З перемоги розпочав свої виступи на Олімпіаді боксер Олександр Хижняк. Він першим сіяним на турнірі, тож його шлях розпочався з 1/8 фіналу. Суперник, японець Юїто Моріваки вже встиг виграти один бій на Іграх, проте на цьому його звитяги й завершилися. В поєдинку з українцем у нього шансів не було. Всі судді віддали перевагу Олександру – 5:0.

В чвертьфіналі Хижняк зустрінеться із 21-річним домініканським бійцем Еурі Седеньо. Поєдинок відбудеться 1 серпня о 06:18 ранку за київським часом.

У шостий день олімпіади четверту бронзову нагороду збірній України приніс плавець Михайло Романчук. Володар олімпійського рекорду поступився американцю й італійцю на останніх метрах 800-метрової дистанції.