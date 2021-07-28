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    Медальний залік Олімпіади після змагань 28 липня

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    В п'ятий день Україна залишилася без медалей - Медальний залік Олімпіади після змагань 28 липня
    В п'ятий день Україна залишилася без медалей
    Фото з відкритих джерел

    Українські спортсмени залишилися без нагород, а збірна опустилася на 52 місце

    Збірна України вдруге з початку Олімпіади залишилася без нагород. Особливих перспектив у наших спортсменів не було. Вони наче готувалися до наступних звитяг. Еліна Світоліна вийшла до півфіналу в тенісі, а Вікторія Ус – у веслувальному слаломі на каное.

    В загальному медальному заліку продовжує лідирувати Японія. За нею – США та Китай.

    Олімпіада-2020. Усі результати змагань 28 липня

    Медальний залік на 28 липня

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    Теги: Олімпіада
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    Медальний залік Олімпіади після змагань 28 липня