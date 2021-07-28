Медальний залік Олімпіади після змагань 28 липня
В п'ятий день Україна залишилася без медалей
Фото з відкритих джерел
Українські спортсмени залишилися без нагород, а збірна опустилася на 52 місце
Збірна України вдруге з початку Олімпіади залишилася без нагород. Особливих перспектив у наших спортсменів не було. Вони наче готувалися до наступних звитяг. Еліна Світоліна вийшла до півфіналу в тенісі, а Вікторія Ус – у веслувальному слаломі на каное.
В загальному медальному заліку продовжує лідирувати Японія. За нею – США та Китай.
Олімпіада-2020. Усі результати змагань 28 липня
Медальний залік на 28 липня
Читайте також: