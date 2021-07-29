Україна виграла четверту медаль Олімпіади в Токіо

Михайло Романчук на 800-метрівці в плаванні виграв бронзову нагороду

Оминають поки що українську збірну «золоті» і «срібні» нагороди Олімпіади. В шостий змагальний день наші спортсмени виграли четверту медаль, і знову бронзову. На дистанції 800 метрів вільним стилем третім на п'єдестал піднявся плавець Михайло Романчук.

Примітно, що Михайло в кваліфікації встановив олімпійський рекорд. Він дорівнює 7 хвилин 41,28 секунди. Українець справедливо вважався головним фаворитом на перемогу, але, на жаль, повторити цей результат Романчук не зміг. Змагання виграв американець Роберт Фінке (7:41.87), другим прийшов Грегорі Палтіньєрі 7:42.11). Українець витратив на дистанцію - 7:42.33. Як видно, поступився своєму ж рекорду більше секунди. Його олімпійське досягнення встояло, а ось перше місце перетворилося на третє.

Доля золотої нагороди вирішувалася на останній 50-метрівці. Михайло, ймовірно, слідкував за Палтіньєри, і прогавив ривок Фінке. А на останніх метрах кілька десятків сотих відіграв і італієць.

У фіналі плив ще один українець, Сергій Фролов. З результатом 7:45.11 він став шостим.

Михайло також виступить на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Раніше медалі Олімпіади виграли дзюдоїстка Дарина Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін і стрільці з пістолета Олена Костевич і Олег Омельчук.

Тим часом трьох українських легкоатлетів зняли зі змагань Олімпіади.