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    Одіозний український боксер запропонував легалізувати проституцію

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    <span>25 січня 2020 року Редкач провів бій за статус офіційного претендента на титул WBC&nbsp;</span><span>в напівсередній вазі проти американця Денні Гарсія&nbsp;</span><span>і поступився одностайним рішенням&nbsp;</span><span>суддів.&nbsp;</span> - Одіозний український боксер запропонував легалізувати проституцію
    25 січня 2020 року Редкач провів бій за статус офіційного претендента на титул WBC в напівсередній вазі проти американця Денні Гарсія і поступився одностайним рішенням суддів. 
    Instagram Редкача

    Редкач вважає, що даний метод допоможе бюджету країни

    Відомий український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО), який проводив бій за титул WBC, зачепив тему легалізації проституції.

    Боксер опублікував думку стосовно проституції в Україні, запропонувавши її легалізувати. Звернення Редкач адресував до депутата Миколи Тищенка.

    Редкач вважає, що таким чином знайшов спосіб поповнити бюджет країни.

    «Так давайте ж легалізувати ескорт-послуги і тим самим поповнимо бюджет країни. Давайте дамо можливість нашим чарівним дівчатам допомогти їх Батьківщині. Я звичайно розумію, що для їх виду діяльності не потрібен касовий апарат, але готівкові дівчинки можуть приймати по чеку, PayPal, або прибутковим ордером в кінці кінців. А хто не оформить трудову книжку або піде від оплати податку, залишиться без закордонного паспорта і буде виробляти свої послуги на території України за гривні», – написав Редкач.

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    Уважаемый Николай Тищенко многие жалуются на отсутсвие бюджета в стране. Более того, многие малые бизнеса, а в частности самозанятые бизнеследи, такие как предоставляющее эскорт услуги, уходят от отплаты налогов и тем самым не пополняют бюджет страны и не делают никаких накоплений себе на будущую пенсию. Многие ваши интервью говорят о том что страну грабят. Так давайте же легализуем эскорт услуги и тем самым пополним бюджет страны, давайте дадим возможность нашим прелестным девчатам помочь их Родине. Я конечно понимаю что для их вида деятельности не нужен кассовый аппарат, но наличные девочки могут принимать по чеку, PayPal, приходному ордеру в конце концов)) ну а кто не оформит трудовую книжку и или уйдёт от оплаты налога, останется без загранпаспорта и будет производить свои услуги на территории Украины за гривны))) (с) ААА Девчонки, извините, отмечать лично никого не буду

    Публикация от The Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

    Зауважимо, що 33-річний український боксер, який виступає в напівсередній вазі, провів 30 двобоїв на професійному ринзі в яких вийшов переможцем 23 рази та зазнав п’ять поразок.

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    бокс бюджет Іван Редкач проституція послуги WBC
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