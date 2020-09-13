Одіозний український боксер запропонував легалізувати проституцію



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25 січня 2020 року Редкач провів бій за статус офіційного претендента на титул WBC в напівсередній вазі проти американця Денні Гарсія і поступився одностайним рішенням суддів. Instagram Редкача

Редкач вважає, що даний метод допоможе бюджету країни

Відомий український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО), який проводив бій за титул WBC, зачепив тему легалізації проституції.

Боксер опублікував думку стосовно проституції в Україні, запропонувавши її легалізувати. Звернення Редкач адресував до депутата Миколи Тищенка.

Редкач вважає, що таким чином знайшов спосіб поповнити бюджет країни.

«Так давайте ж легалізувати ескорт-послуги і тим самим поповнимо бюджет країни. Давайте дамо можливість нашим чарівним дівчатам допомогти їх Батьківщині. Я звичайно розумію, що для їх виду діяльності не потрібен касовий апарат, але готівкові дівчинки можуть приймати по чеку, PayPal, або прибутковим ордером в кінці кінців. А хто не оформить трудову книжку або піде від оплати податку, залишиться без закордонного паспорта і буде виробляти свої послуги на території України за гривні», – написав Редкач.

Зауважимо, що 33-річний український боксер, який виступає в напівсередній вазі, провів 30 двобоїв на професійному ринзі в яких вийшов переможцем 23 рази та зазнав п’ять поразок.