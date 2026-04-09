«Болонья» – «Астон Вілла». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи

Реклама
Антон Федорців
Джон Макгінн забезпечив «вілланам» дві перемоги над суперником
фото: Reuters

Розповідаємо про центральний матч вечора в турнірі

Сьогодні, 9 квітня 2026 року, італійська «Болонья» на стадіоні «Ренато Даль'Ара» зустрінеться з бірмінгемською «Астон Віллою» у рамках 1/4 фіналу Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Болонья» – «Астон Вілла»

Шанси «вілланів» на 11:55 9 квітня виглядають привабливішими, впевнені фахівці GGBET. На перемогу команди Унаї Емері запропоновано коефіцієнт 2,16. Тим часом на ймовірну звитягу «россоблу» закладено кеф 3,66. Зате потенційна нічия оцінена балом 3,40. Ще промовистіша ситуація з проходом у півфінал. На путівку в наступний раунд для «Болоньї» виставлено кеф 3,61. Натомість місце в 1/2 фіналу для «Астон Вілли» оцінено балом 1,31. На тотал більше 3,5 закладено коефіцієнт 3,81.

Передматчевий стан команд

Бірмінгемцям через травми не допоможуть півзахисник Камара та фланговий нападник Санчо. Натомість «россоблу» не зможуть розраховувати воротаря Скорупскі, оборонця Лікоянніса, форвардів Домінгеса та Даллінгу. Цей квартет виконавців залишається в лазареті «Болоньї». Тим часом центрбек Вітік назбирав забагато жовтих карток.

Астон Вілла після міжнародної паузи мала додатковий відпочинок, оскільки вже не бере участі в Кубку Англії. Підопічні Емері зіграли спаринг проти іспанського Ельче. Віллани поступилися (1:2) з голом оборонця Торреса, та навряд засумували через підсумковий результат. Зате «Болонья» оформила виїзну перемогу над «Кремонезе» в чемпіонаті Італії (2:1). Забитими м'ячами в складі команди Вінченцо Італьяно відзначилися оборонець Маріу та півзахисник Роу.

Реклама. 21+

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Історія очних зустрічей

Упродовж останніх півтора року шляхи команд перетнулися втретє. У минулому сезоні суперники зустрілися в основному раунді Ліги чемпіонів. Бірмінгемці оформили впевнену домашню перемогу (2:0) з голами півзахисника Макгінна та форварда Дурана. А восени «Болонья» гостювала на Туманному Альбіоні вже в рамках основного раунду Ліги Європи нинішньої кампанії. Цього разу «Астон Вілла» перемогла з мінімальним рахунком, а голом знову відзначився хавбек Макгінн.

Де дивитися матч «Болонья» – «Астон Вілла»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі розпочнеться о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
