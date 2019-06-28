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    Борчиня Юлія Ткач принесла Україні восьме золото Європейських ігор!

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    Юлія Ткач здобула єдине золото для збірної з жіночої боротьби - Борчиня Юлія Ткач принесла Україні восьме золото Європейських ігор!
    Юлія Ткач здобула єдине золото для збірної з жіночої боротьби
    Асоціація спортивної боротьби України

    Титулована спортсменка доповнила колекцію титулів

    Чемпіонка і тричі призерка чемпіонатів світу, дворазова чемпіонка і чотириразова медалістка першостей Європи, володарка срібла перших Європейських ігор у Баку-2015, 29-річна львів'янка Юлія Ткач віднині є ще титулованішою.

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    Юлія здобула золото ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь). Впевнено пройшовши трьох попередніх суперниць, у фіналі Юлія зійшлася з бронзовою призеркою цьогорічного чемпіонату Європи Ельмірою Ґамбаровою. І здобула переконливу перемогу - 4:0.

    Таким чином, наші борчині повертаються з Європейських ігор з чотирма медалями - золотом Ткач, срібними нагородами Юлії Хавалджи (до 53 кг) і Оксани Лівач (до 50 кг) і бронзою Алли Черкасової (до 68 кг).

    Україна загалом має вже 31-ну медаль на Європейських іграх-2019. Українці здобули вісім золотих, 12 срібних і 11 бронзових нагород.

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