Естонія не транслюватиме змагання за участі росіян і білорусів на Паралімпіаді

Суспільний мовник Естонії ERR не транслюватиме заходи на Паралімпійських іграх в Італії, в яких братимуть участь російські та білоруські спортсмени під власним прапором

Естонське суспільне мовлення (ERR) офіційно оголосило, що відмовляється від трансляції будь-яких подій на зимовій Паралімпіаді-2026 в Італії, в яких братимуть участь атлети з Росії та Білорусі. Це рішення стало відповіддю на допуск Міжнародним паралімпійським комітетом (МПК) десяти представників країн-агресорів до змагань під їхніми національними прапорами. Про це, як пише «Главком», повідомив сам мовник.

Керівник спортивної редакції ERR Ріво Саарна пояснив, що телеканали ERR не транслюватимуть змагання з Паралімпійських ігор за участі російських та білоруських спортсменів, але будуть показувати церемонію відкриття та закриття Паралімпіади.

Під час цих трансляцій коментатори інформуватимуть глядачів про рішення міжнародних спортивних організацій та передісторію участі росіян та білорусів в Іграх.

«Естонське суспільне мовлення однозначно засуджує нормалізацію дій держав-агресорів через спорт та олімпійський рух і засуджує рішення дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у Паралімпійських іграх у Мілані під прапорами держав-агресорів», – заявив Саарна.

Зауважимо, у січні таке ж рішення ухвалив латвійський суспільний мовник LSM.

Нагадаємо, Володимир Зеленський різко засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету допустити спортсменів із РФ та Білорусі до зимової Паралімпіади-2026 під національними прапорами. Глава держави заявив, що українська сторона відреагує на це «ганебне та несправедливе рішення». Зеленський також порівняв це з реакцією на російську агресію проти України з 2014 року.