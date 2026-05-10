Баскетболіст сенсаційного переможця Ліги чемпіонів голяка відсвяткував чемпіонство команди

Гитіс Масюліс з'явився на епатажному фото в роздягальні

Історична перемога литовського «Рітаса» у баскетбольній Лізі чемпіонів 2026 року запам’яталася вболівальникам не лише неймовірним камбеком проти АЕКа, а й неординарним святкуванням форварда Гітіса Масюліса. Про це повідомляє «Главком».

Історія легендарного кадру

Баскетболіст вирішив підтримати пікантну сімейну традицію, відтворивши легендарне «голе» фото свого батька, Томаса Масюліса. Витоки цієї традиції сягають 1999 року. Тоді Томас Масюліс, будучи одним із ключових гравців каунаського «Жальгіріса», відсвяткував перемогу в Євролізі вельми сміливим способом: він сфотографувався в роздягальні повністю оголеним, прикривши інтимні місця лише завойованим кубком. Це фото стало культовим у литовському баскетболі.

Цікаво, що минулого сезону він, уже в ролі асистента головного тренера стамбульського «Фенербахче», знову повторив цей трюк після тріумфу в Євролізі, довівши, що почуття гумору з роками не зникає.

Реакція команди та мережі на вчинок

Після фіналу Ліги чемпіонів у Бадалоні, де «Рітас» відіграв 20 очок відставання, журналісти цікавилися у MVP турніру Сімаса Лукошуса, чи наважиться Гітіс на подібний перформанс. Хоча партнери по команді сумнівалися, 28-річний Гітіс Масюліс таки зробив це.

Він опублікував у своєму Інстаграмі фото з роздягальні, де позує абсолютно оголеним, тримаючи перед собою кубок Ліги чемпіонів, точно копіюючи позу батька 27-річної давнини. «Коли твій батько задає таку високу планку – і в баскетболі, і в святкуваннях – ти просто не можеш її ігнорувати», – жартують у соціальних мережах литовські вболівальники. Сам Томас Масюліс уже встиг публічно привітати сина з перемогою та «успішним продовженням сімейної династії».

