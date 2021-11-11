Брат Хабіба під час прориву на машині до аеропорту збив поліцейського

Двоюрідного брата Нурмагомедова затримали в Москві, йому загрожує в’язниця

Російський боєць змішаних єдиноборств, двоюрідний брат колишнього чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова Усман, який виступає в MMA-промоції Bellator, був затриманий поліцією в Москві. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Усмана Нурмагомедова звинувачують у наїзді на автомобілі на співробітника поліції на КПП «Аеропорт» у Каспійську.

Повідомляється, що після цього Усман Нурмагомедов і Каміл Ідрісов, який знаходився з ним, вирушили до Москви. В аеропорт Шереметьєво було передано орієнтування на Усмана та Ідрісова, де їх і затримали поліцейські.

Усмана та його друга буде затримано на 48 годин до визначення запобіжного заходу. Якщо провина буде доведена, то йому загрожує в’язниця.

Поліцейський потрапив до лікарні.

Останній бій Усман Нурмагомедов провів на турнірі Bellator 269 у Москві, здобувши перемогу над фінським бійцем Патріком Пієтіллою.