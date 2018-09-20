Бразильці «Шахтаря» забили 75 голів у Лізі чемпіонів. Більше тільки у «Барселони»



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Свій дебютний гол за донецький клуб забив і Майкон. Фото: УЄФА

У поточному сезоні за «Шахтар» виступають відразу дев'ятеро бразильців

«Шахтар» уникнув поразки в матчі Ліги чемпіонів проти «Гоффенгайма» (2:2) завдяки голам бразильців Ісмаїлі і Майкона.

Як повідомляє Gracenote Live, тепер на рахунку бразильців «Шахтаря» сумарно 75 голів в груповому раунді Ліги чемпіонів.

Більше бразильці забивали у Лізі чемпіонів тільки за «Барселону» - 82.

Зазначимо, що найкращим бомбардиром в історії «Шахтаря» є саме бразилець - Луїс Адріано, на рахунку якого 128 голів в 2007-15 роках.

Також в топ-5 кращих бомбардирів клубу входить інший бразилець Брандао з 91 голом.

У поточному сезоні за «Шахтар» виступають відразу дев'ятеро бразильців, а також уродженець цієї країни Марлос, який недавно прийняв українське громадянство.

Зазначимо, що захисник «Шахтаря» Ісмаїлі став найкращим гравцем матчу з «Гоффенгаймом» у складі донецької команди за версією Whoscored.

Джерело: Sportarena.com