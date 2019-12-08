Британець Джошуа натужно переміг вайлуватого мексиканця Руїса і повернув собі титул чемпіона



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Таких атак у виконання Ентоні Джошуа в цьому бої було вкрай мало The Sun

Дії переможця відверто розчарували

Британець Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) повернув собі пояси чемпіона світу за версіями WBA, IBF та WBO в суперважкому дивізіоні.

Щойно в Дікії (Саудівська Аравія) олімпійський чемпіон-2012 перебоксував у бою-реванші мексиканця Енді Руїса (33-2, 22 КО), якому влітку цього року програв нокаутом.

Джошуа захопив перевагу, нанісши в самому дебюті бою розсічення над лівим оком суперника. Проте розвивати дрібної переваги Ентоні не став. Він відверто бігав від суперника, використовуючи поодинокі джеби з дальньої дистанції. Ударної правої британець майже не вмикав.

Натомість помітно нижчий за зростом Руїс ніяк не міг вийти на ударну дистанцію. Як наслідок, Джошуа переміг одноголосним суддівським рішенням, не продемонструвавши в цьому бою нічого, крім вміння добре бігати.