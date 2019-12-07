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    Відео бою, в якому судді подарували росіянину Повєткіну нічию в протистоянні з Гантером

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    Нчия в бої Повєткіна і гантера виглядає неоднозначною - Відео бою, в якому судді подарували росіянину Повєткіну нічию в протистоянні з Гантером
    Нчия в бої Повєткіна і гантера виглядає неоднозначною
    ТСН

    Результат поєдинку виглядає далеко неоднозначним

    Сьогодні, 7 листопада, в Дірії (Саудівська Аравія) росіянин Алєксандр Повєткін  (35-2-1, 24 КО) і американець Майкл Гантер (18-1-1, 12 КО) завершили нічиєю бій, який мав статус головного андеркарду перед чемпіонським реваншем Енді Руїс (Мексика) – Ентоні Джошуа (Великобританія).

    За рішенням суддів бій завершився нічиєю, хоча перевага американця виглядала доволі помітною. Російський рефері віддав перевагу землякові (115:113), італійський арбітр віддав перевагу Гантерові (114:115), а американець вгледів нічию 114:114.

    Для обох бійців нічиї були першими в кар’єрі.

     Читайте також: Американець Гантер жорстко віддубасив «російського витязя» Повєткіна. Але не переміг
    бокс Олександр Повєткін Майкл Гантер
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