Відео бою, в якому судді подарували росіянину Повєткіну нічию в протистоянні з Гантером
Нчия в бої Повєткіна і гантера виглядає неоднозначною
ТСН
Результат поєдинку виглядає далеко неоднозначним
Сьогодні, 7 листопада, в Дірії (Саудівська Аравія) росіянин Алєксандр Повєткін (35-2-1, 24 КО) і американець Майкл Гантер (18-1-1, 12 КО) завершили нічиєю бій, який мав статус головного андеркарду перед чемпіонським реваншем Енді Руїс (Мексика) – Ентоні Джошуа (Великобританія).
За рішенням суддів бій завершився нічиєю, хоча перевага американця виглядала доволі помітною. Російський рефері віддав перевагу землякові (115:113), італійський арбітр віддав перевагу Гантерові (114:115), а американець вгледів нічию 114:114.
Для обох бійців нічиї були першими в кар’єрі.