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    Британець Хан забив австралійця іздобув титул WBC International (відео)

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    Амір Хан перед нокаутом двічі відправляв суперника в нокдаун - Британець Хан забив австралійця іздобув титул WBC International (відео)
    Амір Хан перед нокаутом двічі відправляв суперника в нокдаун
    allboxing

    Амір Хан здобув свою 34-ту перемогу

    Британський боксер, екс-чемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан провів свій 39-й поєдинок в профі.

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    Хан вийшов на ринг в рамках боксерського шоу в Джедді (Саудівська Аравія). Його суперником по бою за вакантний титул WBC International в напівсередній категорії став австралійський боксер Біллі Діб, який піднявся заради цього бою на дві категорії і підписав контракт всього за два тижні до поєдинку.

    Зустріч завершилася в четвертому раунді з 12-ти запланованих перемогою британця технічним нокаутом - команда Діба викинула на ринг рушник. Перед цим у другому і четвертому раундах Хан відправив його в нокдаун.

    Таким чином, Амір Хан здобув свою 34-ту перемогу на професійному рингу (21-шу - дострокову). Також в його послужному списку п'ять поразок. Діб зазнав своєї шостої поразки при 45-ти перемогах (26 - нокаутом).

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