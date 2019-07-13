Британець Хан забив австралійця іздобув титул WBC International (відео)



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Амір Хан перед нокаутом двічі відправляв суперника в нокдаун allboxing

Амір Хан здобув свою 34-ту перемогу

Британський боксер, екс-чемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан провів свій 39-й поєдинок в профі.

Хан вийшов на ринг в рамках боксерського шоу в Джедді (Саудівська Аравія). Його суперником по бою за вакантний титул WBC International в напівсередній категорії став австралійський боксер Біллі Діб, який піднявся заради цього бою на дві категорії і підписав контракт всього за два тижні до поєдинку.

Зустріч завершилася в четвертому раунді з 12-ти запланованих перемогою британця технічним нокаутом - команда Діба викинула на ринг рушник. Перед цим у другому і четвертому раундах Хан відправив його в нокдаун.

Таким чином, Амір Хан здобув свою 34-ту перемогу на професійному рингу (21-шу - дострокову). Також в його послужному списку п'ять поразок. Діб зазнав своєї шостої поразки при 45-ти перемогах (26 - нокаутом).