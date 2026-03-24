Британський плавець потрапив на національний чемпіонат після 26 років паузи в кар'єрі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Мартін Беннелл є триразовим чемпіоном світу серед ветеранів
фото: соціальні мережі

Мартін Беннелл втілив свою мрію в життя

49-річний плавець із Гемпшира Мартін Беннелл здійснив неймовірне, кваліфікувавшись на національний чемпіонат Великої Британії з плавання 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC. 

Шлях довжиною у 26 років

Відбір на внутрішні змагання стане першою появою Беннелла на такому рівні з 2000 року, коли йому було лише 23. Тепер, майже через три десятиліття, він вийде на доріжку Лондонського центру водних видів спорту, щоб змагатися в запливі на 50 метрів брасом пліч-о-пліч із зірками світового рівня, зокрема триразовим олімпійським чемпіоном Адамом Піті.

Мартін повернувся до великого спорту після тривалої перерви завдяки руху мастерс (змагання для ветеранів спорту). Його форма виявилася настільки вражаючою, що на Чемпіонаті світу з водних видів спорту серед ветеранів 2025 року в Сингапурі він здобув три золоті медалі. Саме колеги по команді з клубу Basingstoke Bluefins помітили, що його результати відповідають кваліфікаційним нормам дорослого чемпіонату країни. Феноменальним є той факт, що 49-річний Беннелл проплив дистанцію на цілу секунду швидше, ніж під час свого останнього відбору 26 років тому. Сам плавець пояснює такий прогрес фокусом на дрібних технічних деталях та поступовим вдосконаленням тренувального процесу.

Приклад для наслідування

Беннелл зізнається, що спочатку повертався в басейн «егоїстично для себе», коли діти підросли й з'явилося більше вільного часу. Проте зараз його приклад надихає багатьох батьків його віку та колишніх спортсменів повернутися до тренувань. Чемпіонат Британії, що пройде з 15 по 20 квітня, має особливе значення, оскільки він є відбірковим етапом на Ігри Співдружності 2026 року в Глазго. Мартін сподівається, що його успіх підштовхне людей не кидати спорт, адже плавання – це не лише здоров’я, а й хобі, до якого ніколи не пізно повернутися.

Нагадаємо, що «Метінвест» запровадив програму реабілітації ветеранів за допомогою плавання. Програму «Вільні хвилі» розробив один із найуспішніших українських плавців Денис Силантьєв. 

Читайте також

Діггінс минулого місяця впала під час першої гонки Олімпійських ігор 2026
Легенда світових лижних перегонів упала у своїй прощальній гонці
Вчора, 18:25
Важкоатлетка Лорел Габбард була першою в історії трансгендерною жінкою, яка брала участь в Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет планує запровадити гендерну перевірку для учасниць Ігор
18 березня, 09:53
Ярослав Лавренюк – дворазовий переможець юніорського Чемпіонату світу 2026
Чемпіон світу зі скелетону серед юніорів: Хочу вигравати, щоб росіяни слухали гімн України
17 березня, 10:00
Гледхіллу від випитих напоїв пізніше по дистанції стало погано
Британський лижник у стані алкогольного сп'яніння змагався на Кубку світу в Норвегії
16 березня, 22:08
Георгій Піцул здобув золото у ваговій категорії до 75 кг
Українські каратисти здобули дві нагороди на етапі прем'єр-ліги в Римі
16 березня, 16:52
Баль посів четверте місце лижної гонки на 20 км у класі спортсменів сидячи
«Пішли ті росіяни...». Баль емоційно прокоментував свій виступ на Паралімпіаді
15 березня, 14:58
Лос-Анджелеський марафон входить до п'ятірки найпрестижніших забігів у межах США
Шкільний вчитель з США став переможцем престижного Лос-Анджелеського марафону
10 березня, 12:06
Хаято Мацуока (Японія) та Данило Остапенков (Білорусь) не дограли свій поєдинок через вибухи
На тенісному турнірі в ОАЕ були призупинені матчі через звуки вибухів
3 березня, 13:29
Томмазо Джакомель йшов першим у заліку Кубка світу, але віддав першу сходинку Еріку Перро
Екслідер Кубка світу з біатлону припинив виступи цього сезону через проблеми з серцем
24 лютого, 18:30

Найсильніша суперниця Білодід завершила професійну кар'єру в дзюдо
Португальський арбітр розсудить матч збірної України проти Швеції
Сили оборони на фронті ліквідували екскерівника Барнаульської федерації біатлону
«Оболонь» підтримала «Полісся» та Ко в справі Шурмана – клуб згадав крадіжку в дербі з «Динамо»
Найкращий гравець в історії американського футболу відмовився виступати на Олімпіаді-2028
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Сьогодні, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53

