Британський плавець потрапив на національний чемпіонат після 26 років паузи в кар'єрі

Мартін Беннелл втілив свою мрію в життя

49-річний плавець із Гемпшира Мартін Беннелл здійснив неймовірне, кваліфікувавшись на національний чемпіонат Великої Британії з плавання 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Шлях довжиною у 26 років

Відбір на внутрішні змагання стане першою появою Беннелла на такому рівні з 2000 року, коли йому було лише 23. Тепер, майже через три десятиліття, він вийде на доріжку Лондонського центру водних видів спорту, щоб змагатися в запливі на 50 метрів брасом пліч-о-пліч із зірками світового рівня, зокрема триразовим олімпійським чемпіоном Адамом Піті.

Мартін повернувся до великого спорту після тривалої перерви завдяки руху мастерс (змагання для ветеранів спорту). Його форма виявилася настільки вражаючою, що на Чемпіонаті світу з водних видів спорту серед ветеранів 2025 року в Сингапурі він здобув три золоті медалі. Саме колеги по команді з клубу Basingstoke Bluefins помітили, що його результати відповідають кваліфікаційним нормам дорослого чемпіонату країни. Феноменальним є той факт, що 49-річний Беннелл проплив дистанцію на цілу секунду швидше, ніж під час свого останнього відбору 26 років тому. Сам плавець пояснює такий прогрес фокусом на дрібних технічних деталях та поступовим вдосконаленням тренувального процесу.

Приклад для наслідування

Беннелл зізнається, що спочатку повертався в басейн «егоїстично для себе», коли діти підросли й з'явилося більше вільного часу. Проте зараз його приклад надихає багатьох батьків його віку та колишніх спортсменів повернутися до тренувань. Чемпіонат Британії, що пройде з 15 по 20 квітня, має особливе значення, оскільки він є відбірковим етапом на Ігри Співдружності 2026 року в Глазго. Мартін сподівається, що його успіх підштовхне людей не кидати спорт, адже плавання – це не лише здоров’я, а й хобі, до якого ніколи не пізно повернутися.

