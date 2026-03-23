Легенда світових лижних перегонів упала у своїй прощальній гонці

Американці не вдалося завершити виступи на професійному рівні на мажорній ноті

Американська лижниця Джессіка Діггінс зазнала прикрого падіння наприкінці своєї завершальної гонки у кар'єрі на етапі Кубка світу в Лейк-Плейсиді. Про це повідомляє «Главком».

Невдача на домашніх змаганнях

Неділя 22 березня 2026 року мала стати днем тріумфу для найуспішнішої лижниці в історії США. 34-річна Джессіка Діггінс вийшла на старт своєї останньої гонки перед виходом «на пенсію» – масстарту на 20 км вільним стилем. Маючи в активі вже здобутий четвертий Великий кришталевий глобус та Малий кришталевий у дистанційних гонках, Діггінс прагнула поставити золоту крапку перед рідними вболівальниками.

Проте гонка перетворилася на справжнє випробування. За пів кола до фінішу Джессіка перебувала в групі лідерів і йшла п'ятою, зберігаючи реальні шанси на перемогу. Трагедія сталася на спуску під час лівого повороту: Діггінс перечепилася, втратила рівновагу і впала на сніг. Стадіон, який палко підтримував свою героїню, на мить затих.

Попри те, що мрії про медаль у прощальній гонці були розбиті, американка піднялася і продовжила боротьбу заради гордості та вболівальників. Вона перетнула фінішну лінію дванадцятою, програвши переможниці 16,5 секунди. Відразу після фінішу суперниці вишикувалися в чергу, щоб обійняти легенду, на обличчі якої, попри втому та падіння, сяяли фірмові блискітки.

Найкращою в Лейк-Плейсиді стала шведка Йонна Сундлінг, яка здобула шосту перемогу в сезоні. Другою стала її співвітчизниця Лінн Сван, а трійку призерів замкнула норвежка Гайді Венг.

Досягнення Діггінс

Американка йде зі спорту на піку своєї форми, маючи статус найтитулованішої лижниці США. За роки змагань вона 4-рази ставала призеркою Олімпійських ігор (золото 2018 року, срібло та бронза 2022-го, бронза 2026-го). Також Діггінс є 4-разова володарка Великого кришталевого глобуса та має 33 перемоги на етапах Кубка світу та два титули чемпіонки світу.

«Я справді буду за цим сумувати, – сказала Діггінс після гонки. – Але я надзвичайно вдячна за те, що була частиною цієї неймовірної команди стільки років».

Нагадаємо, що раніше Джессіка Діггінс зі зламаним ребром виграла медаль Олімпіади.