На тенісному турнірі в ОАЕ були призупинені матчі через звуки вибухів

Хаято Мацуока (Японія) та Данило Остапенков (Білорусь) не дограли свій поєдинок через вибухи

Війна на Близькому Сході все більше впливає і на спортивні події

Матчі на тенісному Челленджері в ОАЕ були перервано через звуки вибухів біля кортів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на edgeAI.

Гра, в якій зустрічалися Хаято Мацуока (Японія) та Данило Остапенков (Білорусь), перервали по ходу третього сета. Після двох зіграних геймів зупинили зустріч за участю Янки Ереля (Туреччина) та Марека Генгеля (Чехія).

Юта Сімідзу (Японія) та Макс Бейзінг (Великобританія) встигли провести розминку, проте гру вони теж не розпочали.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не виключає введення американських сил на територію Ірану, операція проти якого наразі обмежується ударами з повітря.

«Як кожен президент каже, що чобіт на землі не буде» – цього я не кажу. Я кажу, що можливо, нам це не треба, або «якщо б нам це було потрібно», – сказав американський президент.

Нагадаємо, посол США в Організації Об'єднаних Націй Майк Вольц захистив американські військові удари по Ірану під час виступу в Раді Безпеки ООН, назвавши їх законними діями та стверджуючи, що дипломатія не може рухатися вперед без надійного партнера для миру.

Він описав операцію, яку Пентагон назвав «Епічною люттю», як вузько спрямовану на військові цілі, і представив удари як частину ширших зусиль, спрямованих на протидію іранській агресії та запобігання отриманню Тегераном ядерної зброї.