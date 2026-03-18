Міжнародний олімпійський комітет планує запровадити гендерну перевірку для учасниць Ігор

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Міжнародний олімпійський комітет планує запровадити гендерну перевірку для учасниць Ігор
Важкоатлетка Лорел Габбард була першою в історії трансгендерною жінкою, яка брала участь в Олімпіаді
Головна спортивна організація отримала хейт через своє рішення

Міжнародний олімпійський комітет опинився в центрі гучного скандалу через ймовірні плани впровадження універсального генетичного тестування для всіх спортсменок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Тести для усіх жінок

За даними кількох джерел, Робоча група із захисту жіночої категорії рекомендувала МОК зобов'язати жінок та дівчат проходити перевірку на стать, а також запровадити повну заборону на участь трансгендерних та інтерсекс-атлетів у жіночих змаганнях. Якщо ці рекомендації будуть офіційно ухвалені, Олімпіада-2028 у Лос-Анджелесі стане першими Іграми за останні 32 роки (після Атланти-1996), де проводитимуться подібні процедури.

Реакція громадськості

Понад 80 міжнародних організацій, серед яких Sport & Rights Alliance, ILGA World та Humans of Sport, виступили зі спільною заявою проти «гендерної поліції». Основним аргументом правозахисників є порушення приватності, адже обов'язкове генетичне тестування розцінюється як грубе втручання в особисте життя та гідність жінок.

Також висловилися представники ООН: Верховний комісар ООН з прав людини та структура «ООН-жінки» назвали такі перевірки шкідливими та такими, що суперечать принципам гендерної рівності. А виконавча директорка Sport & Rights Alliance Андреа Флоренс назвала політику загальної заборони катастрофічним підривом безпеки жінок, який шкодить усім учасницям спортивного руху, а не лише тим, кого планують виключити.

Вплив Трампа на рішення МОК

Ситуація ускладнюється зовнішнім політичним тиском. На початку лютого 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону трансгендерним спортсменкам змагатися в жіночих категоріях, наголосивши, що це розпорядження стосується і майбутніх Ігор у Лос-Анджелесі.

Водночас деякі спортивні організації вже перейшли до рішучих дій. Зокрема, World Athletics з 1 вересня 2025 року офіційно впровадила обов’язкове тестування на ген SRY для всіх атлеток. Федерації плавання та регбі також закрили жіночі категорії для тих, хто пройшов через чоловічий пубертат.

Існують і прихильники обмежень, як-от філософ спорту Джон Пайк, який вважає протести правозахисників відчайдушними та безглуздими. На його думку, мова йде не про заборону, а про виключення біологічних чоловіків із жіночої категорії задля забезпечення справедливої конкуренції та захисту біологічних жінок.

Очікування рішення МОК

Наразі МОК офіційно не підтвердив, але і не спростував рекомендації робочої групи. Організація планує оприлюднити остаточні висновки та нові правила у першій половині 2026 року. Цей документ має замінити чинну структуру, яка раніше передавала право встановлювати правила окремим федераціям, та створити єдиний стандарт для олімпійського руху.

Нагадаємо, що МОК планує заборонити трансгендерам змагатися на Олімпіаді. Рішення МОК щодо трансгендерів очікується на початку 2026 року. 

