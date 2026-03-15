«Пішли ті росіяни...». Баль емоційно прокоментував свій виступ на Паралімпіаді

Баль посів четверте місце лижної гонки на 20 км у класі спортсменів сидячи
фото: Reuters

Український паралижник Павло Баль зупинився за крок від дебютної особистої нагороди зимової Паралімпіади-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Програму останнього змагального дня Паралімпійських ігор-2026 відкривала лижна гонка на 20 км у класі спортсменів сидячи. Участь у ній взяли три українські спортсмени – Павло Баль, Олександр Алексик та Григорій Шимко.

Найкращий результат серед українців продемонстрував срібний призер змішаної естафети Павло Баль. Він зупинився за крок від нагороди – фінішував четвертим.

Паралімпійським чемпіоном у гонці на 20 км став представник Росії Іван Голубков. Відтак, у разі виграшу нагороди, Балю довелося стояти поруч з ним на одному подіумі, що сталося б уперше з початку повномасштабного вторгнення – досі українські та російські параспортсмени, представлені під своєю символікою, разом на п'єдесталі не стояли.

Втім Баль наголосив, що йому байдуже до результатів росіян. Натомість український паралижник відзначив, що передусім його цікавлять власні результати та медалі.

«Що гірше: бути четвертим чи бути на подіумі з росіянином? Та пішли ті росіяни до сраки, вони вже дістали. Росіяни, росіяни – що, через них я не маю брати медаль? Та плював я на них. Був би третім – прапор у руки: пішов, забрав свою медаль і послав його під три чорти. Мені байдуже, що, мені через нього не брати медаль? Треба брати чим побільше. Сьогодні не вийшло», – заявив Баль.

Паралімпіада-2026. Паралижні перегони (20 км, чоловіки)

2. Мао Чжунву (Китай) +54.6
3. Ромеле Джузеппе (Італія) +1:25.5
4. Павло Баль (Україна) +1:37.5
...

9. Григорій Шимко (Україна) +2:47.1
12. Олександр Алексик (Україна) +3:59.1

Нагадаємо, збірна України бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпійських ігор 2026.

