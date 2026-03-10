Шкільний вчитель з США став переможцем престижного Лос-Анджелеського марафону

Долю золота вирішили соті секунди

36-річний американець Нейтан Мартін вирвав перемогу на останніх сантиметрах дистанції марафону в Лос-Анджелесі, випередивши кенійця Майкла Камау. Про це повідомляє «Главком».

Результати чоловічого забігу

Обидва атлети показали ідентичний офіційний час – 2 години 11 хвилин і 18 секунд, проте фотофініш підтвердив перевагу Мартіна в частку секунди. Приблизно за п'ять миль до фінішу він помітив, що лідери не прискорюються, і вирішив ризикнути. За 800 метрів до мети американець остаточно наздогнав Камау, здійснивши вирішальний ривок. Драматичності ситуації додало те, що виснажений кенієць, який знехтував питним режимом під час забігу, знепритомнів одразу після перетину лінії, і його довелося евакуювати на ношах.

Ця перемога стала знаковою для США, адже Мартін став другим американцем поспіль, хто виграв цей марафон, закріпивши успіх після багаторічного домінування іноземних атлетів.

Вчитель, який проявив себе поза школою

Нейтан Мартін, якому 36 років, працює вчителем на заміні і тренером з легкої атлетики та кросу у середній школі Джексона (штат Мічиган). Поза роботою в школі він активно займається бігом на довгі дистанції і є одним із найсильніших американських марафонців свого покоління. Нейтан Мартін не є новачком у великому спорті: його особистий рекорд у марафоні становить 2:10:45 години. Цей результат Мартін показав на Grandma’s Marathon у 2023 році. Той виступ став для нього особливим, адже з таким часом він встановив рекорд як найшвидший марафонець у США серед темношкірих спортсменів, які народилися в країні.

Погодні виклики у жіночому забігу

Серед жінок перемогу святкувала 45-річна кенійка Пріска Чероно, яка показала час 2:25:20 години. Мати трьох дітей, яка нині проживає в Колорадо, випередила американку Келлін Тейлор. Цікаво, що через аномальну спеку, яка сягала 27°C, організатори пішли на нетиповий крок: вони видавали медалі всім учасникам, які змогли подолати хоча б 18 миль (близько 29 км) дистанції, що починалася від стадіону Доджер і закінчувалася в Сенчурі-Сіті.

Нагадаємо, що на Чемпіонаті США з півмарафону три бігунки програли через помилку організаторів. Маклейн, Герлі, Кургат отримають виплати через прикру випадковість.