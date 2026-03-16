Українські каратисти здобули дві нагороди на етапі прем'єр-ліги в Римі
Дві нагороди здобули українські каратисти на етапі прем'єр-ліги в Римі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.
До фіналу змагань вийшов Георгій Піцул у ваговій категорії до 75 кг. У вирішальній сутичці українець переміг бельгійця Квентіна Маходена з рахунком 2:2 і став чемпіоном змагань.
Для Піцула це перша нагорода Прем'єр-ліги, і одразу золота.
У вазі до 68 кг боролося у фіналі за «бронзу» Еліна Сєлємєнєва. Українська каратистка впевнено перемогла суперницю з Єгипту Хадір Хенді (6:1) та піднялась на третю позицію п’єдесталу.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
