Українські каратисти здобули дві нагороди на етапі прем'єр-ліги в Римі

Георгій Піцул здобув золото у ваговій категорії до 75 кг

Українці у Римі вибороли золото і бронзу

Дві нагороди здобули українські каратисти на етапі прем'єр-ліги в Римі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

До фіналу змагань вийшов Георгій Піцул у ваговій категорії до 75 кг. У вирішальній сутичці українець переміг бельгійця Квентіна Маходена з рахунком 2:2 і став чемпіоном змагань.

Для Піцула це перша нагорода Прем'єр-ліги, і одразу золота.

У вазі до 68 кг боролося у фіналі за «бронзу» Еліна Сєлємєнєва. Українська каратистка впевнено перемогла суперницю з Єгипту Хадір Хенді (6:1) та піднялась на третю позицію п’єдесталу.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце