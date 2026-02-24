Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Екслідер Кубка світу з біатлону припинив виступи цього сезону через проблеми з серцем

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Екслідер Кубка світу з біатлону припинив виступи цього сезону через проблеми з серцем
Томмазо Джакомель йшов першим у заліку Кубка світу, але віддав першу сходинку Еріку Перро
фото: Reuters

Джакомель вирішив повністю відновитися після ненайкращої для себе Олімпіади

Зірковий італійський біатлоніст Томмазо Джакомель змушений достроково завершити виступи у сезоні Кубка світу 2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію зимових видів спорту Італії.

Що трапилося з одним з найкращих біатлоністів сезону?

Причиною відсутності Джакомеля на стартах став його шокуючий схід із дистанції під час масстарту на Олімпіаді 2026. Йдучи лідером після двох вогневих рубежів, біатлоніст раптово зник із траси. Пізніше він пояснив, що його тіло перестало працювати: з'явилася задишка, а рухи стали неможливими. Одразу після Ігор спортсмена доправили до Мілана, де лікарі виявили у нього аномалію – порушення електропровідності в передсердях.

Медична комісія Федерації зимових видів спорту Італії прийняла рішення про проведення абляції серця. Операція пройшла успішно, і вже у четвер, 26 лютого, Джакомеля випишуть із лікарні. Проте про негайне повернення до спорту не йдеться: лише за два тижні біатлоніст пройде контрольне обстеження, за результатами якого лікарі вирішать, чи можна йому відновлювати тренування. Утім, на своїй сторінці в Instagram італієць зазначив, що не змагатиметься цього сезону. 

Плани на майбутнє в Джакомеля

Попри важкий удар по кар'єрі та здоров'ю, Томмазо Джакомель зберігає бойовий дух. Він запевнив уболівальників, що не збирається здаватися і вже мріє про реванш на наступній Олімпіаді 2030 у Франції. Наразі ж основний фокус атлета знаходиться на повному одужанні, щоб уникнути ризиків для життя під час суттєвих фізичних навантажень.

Новий негативний тренд у біатлоні

Випадок Джакомеля не є поодиноким у сучасному біатлоні. Раніше серйозні проблеми із серцем були діагностовані у норвежця Сіверт Гутторм Баккен, який переніс складну операцію у 2022-му, а минулого року пішов із життя. Подібні труднощі виникали і в іншої представниці норвезької команди – Інгрід Ландмарк Тандревольд, яка проходила лікування та відновлення. Крім того, німецькі ЗМІ повідомляли про міокардит у Йоганни Пуфф, через що спортсменка також змушена була коригувати свій тренувальний і змагальний графік.

Нагадаємо, що визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на етап Кубка світу у Контіолахті. Порівняно зі змаганнями в Антгольці, збірна України проведе дві заміни у складі.

Теги: Томмазо Джакомель біатлон спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дзюдоїстка Мадіна Таймазова потрапила під українські санкції
Україна запровадила санкції проти спортсменів з Росії, які підтримують війну: що про них відомо
16 лютого, 19:28
Хеттіх-Вальц знялася зі спринтерських перегонів, які відбулися 14 лютого 2026 року
На Олімпіаді кілька біатлоністок отруїлися бургерами – ЗМІ
16 лютого, 12:11
Гераскевич: Ми маємо не допустити поширення російської пропаганди у спорті
Гераскевич: Починаємо роботу над проєктом з підтримки сімей спортсменів, зображених на шоломі
15 лютого, 19:10
Віталій Мандзин заробив одне коло штрафу
Відбувся чоловічий спринт з біатлону на Олімпіаді: результати гонки
13 лютого, 16:41
Гераскевич: Мене несправедливо відсторонили
Перший коментар Гераскевич після слухання справи про його дискваліфікацію у CAS
13 лютого, 14:52
Дмитренко уперше бере участь в Олімпійських іграх серед дорослих: 2016 року вона ставала чемпіонкою юнацької Олімпіади
Українська біатлоністка показала, що дарують спортсменам на Олімпіаді
9 лютого, 22:40
Пропагандисти повідомляють, що сімейна пара із Молдови прийшла підтримати Коростельова на змагання зі скіатлону
Олімпіада. Вболівальники пронесли російську і радянську символіку, щоб підтримати військового з РФ
8 лютого, 14:42
Хокейна збірна Росії була відсторонена від Оліміпади-2026
Тренер збірної Франції заявив, що хотів би бачити Росію на олімпійському хокейному турнірі
4 лютого, 15:03
Журова: Переконана, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Ігор – Санкт-Петербург та Гельсінкі
Депутатка Думи заявила, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Олімпіади
27 сiчня, 10:59

Новини

Екслідер Кубка світу з біатлону припинив виступи цього сезону через проблеми з серцем
Екслідер Кубка світу з біатлону припинив виступи цього сезону через проблеми з серцем
Скелетоніст Гераскевич пояснив, чим відрізняються українські спортсмени від російських
Скелетоніст Гераскевич пояснив, чим відрізняються українські спортсмени від російських
Претендент на медалі УПЛ змінив стадіон: відома причина
Претендент на медалі УПЛ змінив стадіон: відома причина
Футболісти затягують час. Чемпіонат світу 2026 пройде за новими правилами
Футболісти затягують час. Чемпіонат світу 2026 пройде за новими правилами
Американській гірськолижниці після невдачі на Олімпіаді загрожувала ампутація
Американській гірськолижниці після невдачі на Олімпіаді загрожувала ампутація
Тренер «Реала» відреагував на покарання кривдника Вінісіуса
Тренер «Реала» відреагував на покарання кривдника Вінісіуса

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua