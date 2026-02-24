Екслідер Кубка світу з біатлону припинив виступи цього сезону через проблеми з серцем

Джакомель вирішив повністю відновитися після ненайкращої для себе Олімпіади

Зірковий італійський біатлоніст Томмазо Джакомель змушений достроково завершити виступи у сезоні Кубка світу 2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію зимових видів спорту Італії.

Що трапилося з одним з найкращих біатлоністів сезону?

Причиною відсутності Джакомеля на стартах став його шокуючий схід із дистанції під час масстарту на Олімпіаді 2026. Йдучи лідером після двох вогневих рубежів, біатлоніст раптово зник із траси. Пізніше він пояснив, що його тіло перестало працювати: з'явилася задишка, а рухи стали неможливими. Одразу після Ігор спортсмена доправили до Мілана, де лікарі виявили у нього аномалію – порушення електропровідності в передсердях.

Медична комісія Федерації зимових видів спорту Італії прийняла рішення про проведення абляції серця. Операція пройшла успішно, і вже у четвер, 26 лютого, Джакомеля випишуть із лікарні. Проте про негайне повернення до спорту не йдеться: лише за два тижні біатлоніст пройде контрольне обстеження, за результатами якого лікарі вирішать, чи можна йому відновлювати тренування. Утім, на своїй сторінці в Instagram італієць зазначив, що не змагатиметься цього сезону.

Плани на майбутнє в Джакомеля

Попри важкий удар по кар'єрі та здоров'ю, Томмазо Джакомель зберігає бойовий дух. Він запевнив уболівальників, що не збирається здаватися і вже мріє про реванш на наступній Олімпіаді 2030 у Франції. Наразі ж основний фокус атлета знаходиться на повному одужанні, щоб уникнути ризиків для життя під час суттєвих фізичних навантажень.

Новий негативний тренд у біатлоні

Випадок Джакомеля не є поодиноким у сучасному біатлоні. Раніше серйозні проблеми із серцем були діагностовані у норвежця Сіверт Гутторм Баккен, який переніс складну операцію у 2022-му, а минулого року пішов із життя. Подібні труднощі виникали і в іншої представниці норвезької команди – Інгрід Ландмарк Тандревольд, яка проходила лікування та відновлення. Крім того, німецькі ЗМІ повідомляли про міокардит у Йоганни Пуфф, через що спортсменка також змушена була коригувати свій тренувальний і змагальний графік.

Нагадаємо, що визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на етап Кубка світу у Контіолахті. Порівняно зі змаганнями в Антгольці, збірна України проведе дві заміни у складі.