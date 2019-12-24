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    Британський тенісист Кларк заявив, що він щодня зіштовхується з проявами расизму

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    П'ята ракетки Великобританії Джей Кларк - Британський тенісист Кларк заявив, що він щодня зіштовхується з проявами расизму
    П'ята ракетки Великобританії Джей Кларк

    «В Британії расизму менше, ніж в більшості країн, але це не означає, що його потрібно ігнорувати»

    П'ята і шоста ракетки Великобританії Джей Кларк і Ліам Броуді прокоментували дискусію, яка виникла після висловлювань репера Stormzy, який сказав, що Британія - расистська країна.

    Броуді підтримав репера, який зазнав критики.

    «Так, в Британії расизму менше, ніж в більшості країн, але це не означає, що його потрібно ігнорувати.

    Як можна стверджувати, що в країні немає расизму, коли одному з моїх кращих друзів доводиться втікати і ховатися в кущах, щоб його не побили через колір шкіри?

    Мені здається, що проблема ускладнюється, а не вирішується», - заявив тенісист.

    Кларк прокоментував слова Броуді: «Не настільки жорстко, але я стикаюся з подібними речами мінімум один раз в день, дев'ять днів з 10».

    теніс расизм
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