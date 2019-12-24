Британський тенісист Кларк заявив, що він щодня зіштовхується з проявами расизму



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П'ята ракетки Великобританії Джей Кларк

«В Британії расизму менше, ніж в більшості країн, але це не означає, що його потрібно ігнорувати»

П'ята і шоста ракетки Великобританії Джей Кларк і Ліам Броуді прокоментували дискусію, яка виникла після висловлювань репера Stormzy, який сказав, що Британія - расистська країна.

Броуді підтримав репера, який зазнав критики.

«Так, в Британії расизму менше, ніж в більшості країн, але це не означає, що його потрібно ігнорувати.

Як можна стверджувати, що в країні немає расизму, коли одному з моїх кращих друзів доводиться втікати і ховатися в кущах, щоб його не побили через колір шкіри?

Мені здається, що проблема ускладнюється, а не вирішується», - заявив тенісист.

Кларк прокоментував слова Броуді: «Не настільки жорстко, але я стикаюся з подібними речами мінімум один раз в день, дев'ять днів з 10».