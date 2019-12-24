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    Новини

    Призовий фонд Australian Open за рік виріс на 13,6%

    • Розсилка
    Призовий фонд Australian Open за рік виріс на 13,6%

    Переможець турніру отримає $2,85 млн

    Організатори австралійського Мейджора оголосили розмір призових для учасників турніру в 2020 році.

    Так, загальна сума призового фонду зросла на 13,6% в порівнянні з сезоном-2019. Збільшення розміру призових найбільше торкнулося ранніх етапів змагань.

    Загальний призовий фонд: 71 млн австралійських доларів або 49,1 млн доларів США.

    ПРИЗОВІ AUSTRALIAN OPEN 2020 (в доларах США, одиночний розряд):

    • Переможець: $2,85 млн
    • Фіналіст: $1,43 млн
    • Півфінал: $720 000
    • Чвертьфінал: $363 300
    • 4-й коло: $207 600
    • 3-й коло: $124 560
    • 2-й коло: $88 580
    • 1-й коло: $62 280

    Кваліфікація в одиночному розряді

    • 1-е коло: $13 840
    • 2-й коло: $22 490
    • 3-й коло: $34 600

    Чемпіони парного турніру: $525 920 (фіналісти - 262960)
    Чемпіони турніру в міксті: $131 480 (фіналісти - 69200)

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Australian Open
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