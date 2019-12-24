Призовий фонд Australian Open за рік виріс на 13,6%
Переможець турніру отримає $2,85 млн
Організатори австралійського Мейджора оголосили розмір призових для учасників турніру в 2020 році.
Так, загальна сума призового фонду зросла на 13,6% в порівнянні з сезоном-2019. Збільшення розміру призових найбільше торкнулося ранніх етапів змагань.
Загальний призовий фонд: 71 млн австралійських доларів або 49,1 млн доларів США.
ПРИЗОВІ AUSTRALIAN OPEN 2020 (в доларах США, одиночний розряд):
- Переможець: $2,85 млн
- Фіналіст: $1,43 млн
- Півфінал: $720 000
- Чвертьфінал: $363 300
- 4-й коло: $207 600
- 3-й коло: $124 560
- 2-й коло: $88 580
- 1-й коло: $62 280
Кваліфікація в одиночному розряді
- 1-е коло: $13 840
- 2-й коло: $22 490
- 3-й коло: $34 600
Чемпіони парного турніру: $525 920 (фіналісти - 262960)
Чемпіони турніру в міксті: $131 480 (фіналісти - 69200)
Джерело: btu.org.ua