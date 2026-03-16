Визначився переможець Кубка України з баскетболу

«Київ-Баскет» переміг «Прикарпаття-Говерлу» та виграв Кубок України

«Київ-Баскет» здобув перемогу в фіналі Кубка України-2026, здолавши у вирішальному матчі господарів Фіналу чотирьох «Прикарпаття-Говерлу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Хід гри «Прикарпаття-Говерла» – «Київ-Баскет»

Кияни лідирували в рахунку протягом майже всього матчу – господарі лише одного разу ненадовго виходили вперед у першій чверті, після чого столичний клуб почав відриватися в рахунку. Вже на екваторі другої чверті лідерство киян сягнуло двозначної позначки, а максимальна перевага столичного клуба доходила до 22 очок у четвертій чверті.

Київ-Баскет переважав суперника абсолютно за всіма статистичними показниками та в переконливому стилі довів фінал до своєї перемоги. Кияни мали кращі кидкові відсотки, виграли підбирання, краще рухали м’яч.

У переможців найкращими в цьому матчі стали лідери команди Єгор Сушкін та Михайло Бублик. Сушкін до 25 очок додав, 7 передач та 5 підбирань, записавши в другому матчі поспіль 30 балів рейтингу ефективності. Михайло Бублик набрав 22 очки. У Говерли найкращим гравцем матчу став Лейтерренс Рід, який набрав 25 очок.

«Київ-Баскет» вперше в історії клубу завоював трофей Кубку України.

Кубок України. Чоловіки. Фінал

«Прикарпаття-Говерла» – «Київ-Баскет» 64:82 (18:21, 14:19, 14:24, 18:18)

«Говерла»: Рід 25 + 5 підбирань, Старцев 11 + 5 передач - 4 втрати, Морозов 9 + 6 підбирань, Браун 2, Кузнецов 0 + 6 підбирань – старт, Кабацюра 12, Марків 3, Дмитренко 2, Рудий 0, Чугунов 0, Дунець 0, Тібєйкін

Київ-Баскет: Сушкін 25 + 7 передач + 5 підбирань, Бублик 22, Клевзуник 18, Сандул 4 + 8 підбирань, Смтіюх 2 + 6 підбирань – старт, Романиця 9, Карпюк 2 + 12 підбираь + 3 блок-шота, Колаволе 0, Мануйлик 0, Бур 0, Маліч 0

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)