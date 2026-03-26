Кваліфікації жіночого Євробаскету-2027: визначилися потенційні суперники України

Жеребкування другого раунду кваліфікації жіночого Євробаскету-2027 відбудеться 31 березня 2026 року

Визначено посів команд перед жеребкуванням другого раунду кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 2027 серед жінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Коли відбудеться жеребкування

Згідно з інформацією ФІБА, жіноча збірна України потрапила до третього кошика. Посів сформовано на основі оновленого світового рейтингу.

Жеребкування другого раунду кваліфікації відбудеться 31 березня 2026 року у Місі (Швейцарія) та розпочнеться о 15:00 за київським часом. Церемонія буде доступна у прямій трансляції на офіційному YouTube-каналі ФІБА.

На цьому етапі зіграють 24 збірні, які будуть розподілені на шість груп по чотири команди. У кожній групі команди зіграють між собою у два кола в ігрових вікнах у листопаді 2026 року та лютому 2027 року.

До фінальної частини Євробаскету-2027 вийдуть по дві кращі збірні з кожної групи.

Кошики перед жеребкуванням

Перший кошик: Франція, Іспанія, Німеччина, Сербія, Італія, Туреччина

Другий кошик: Чехія, Угорщина, Велика Британія, Словенія, Чорногорія, Греція

Третій кошик: Словаччина, Латвія, Хорватія, Португалія, Україна, Польща

Четвертий кошик: Ізраїль, Люксембург, Нідерланди, Данія, Болгарія, Австрія

На груповому етапі другого раунду збірна України гарантовано отримає по одному супернику з кожного з інших кошиків.

Другий раунд кваліфікації пройде у два ігрові вікна: 8–18 листопада 2026 року та 7–17 лютого 2027 року.

Перший етап збірна України завершила з трьома перемогами в шести матчах, зайнявши третє місце в групі.

Відповідно до регламенту, до другого етапу відбору виходили окрім двох переможців груп, також три найкращі збірні серед тих, що посіли треті місця у своїх группах. Тому доля України визначалась за підсумком матчів в інших групах.

У підсумку все склалось так, що Україна увійшла до числа цих трьох збірних, які вийшли до другого етапу.

На другому етапі до 17 кращих команд першого етапу доєднаються сім збірних з відбіркового турніру на Чемпіонату світу 2026 року – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина.

