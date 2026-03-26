Кваліфікації жіночого Євробаскету-2027: визначилися потенційні суперники України

Жіноча збірна України потрапила до третього кошика

Жеребкування другого раунду кваліфікації жіночого Євробаскету-2027 відбудеться 31 березня 2026 року

Визначено посів команд перед жеребкуванням другого раунду кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 2027 серед жінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Коли відбудеться жеребкування

Згідно з інформацією ФІБА, жіноча збірна України потрапила до третього кошика. Посів сформовано на основі оновленого світового рейтингу.

Жеребкування другого раунду кваліфікації відбудеться 31 березня 2026 року у Місі (Швейцарія) та розпочнеться о 15:00 за київським часом. Церемонія буде доступна у прямій трансляції на офіційному YouTube-каналі ФІБА.

На цьому етапі зіграють 24 збірні, які будуть розподілені на шість груп по чотири команди. У кожній групі команди зіграють між собою у два кола в ігрових вікнах у листопаді 2026 року та лютому 2027 року.
До фінальної частини Євробаскету-2027 вийдуть по дві кращі збірні з кожної групи.

Кошики перед жеребкуванням

  • Перший кошик: Франція, Іспанія, Німеччина, Сербія, Італія, Туреччина
  • Другий кошик: Чехія, Угорщина, Велика Британія, Словенія, Чорногорія, Греція
  • Третій кошик: Словаччина, Латвія, Хорватія, Португалія, Україна, Польща
  • Четвертий кошик: Ізраїль, Люксембург, Нідерланди, Данія, Болгарія, Австрія

На груповому етапі другого раунду збірна України гарантовано отримає по одному супернику з кожного з інших кошиків.

Другий раунд кваліфікації пройде у два ігрові вікна: 8–18 листопада 2026 року та 7–17 лютого 2027 року.

Нагадаємо, жіноча збірна України зіграє у другому етапі кваліфікації чемпіонату Європи 2027.

Перший етап збірна України завершила з трьома перемогами в шести матчах, зайнявши третє місце в групі.

Відповідно до регламенту, до другого етапу відбору виходили окрім двох переможців груп, також три найкращі збірні серед тих, що посіли треті місця у своїх группах. Тому доля України визначалась за підсумком матчів в інших групах.

У підсумку все склалось так, що Україна увійшла до числа цих трьох збірних, які вийшли до другого етапу.

На другому етапі до 17 кращих команд першого етапу доєднаються сім збірних з відбіркового турніру на Чемпіонату світу 2026 року – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина.

Жеребкування відбудеться перед початком другого раунду. Збірні будуть розділені на шість груп по чотири команди в кожній, які знову гратимуть за круговою системою. Дві найкращі команди з кожної групи кваліфікуються на жіночий Євробаскет 2027.

Матчі другого етапу пройдуть 8-18 листопада 2026 року та 7-17 лютого 2027 року (по три матчі у кожному вікні).

Читайте також

Шакіл О’Ніл є чотириразовим чемпіоном Національної баскетбольної асоціації
Легенда НБА оплатить похорон 12-річної дівчинки, яка загинула після бійки в США
18 березня, 13:50
Україні потрібна поразка Ірландії в матчі з Ізраїлем в Дубліні
Україна зберігає шанси на вихід у другий етапу відбору жіночого Євробаскету: що для цього треба
17 березня, 10:15
«Капфенберг» Зотова здобув перемогу над «Обервартом»
Зотов набрав 21 очко у грі чемпіонату Австрії з баскетболу
16 березня, 11:21
Аліна Ягупов (праворуч) набрала 31 очко проти Чорногорії
Ягупова встановила рекорд результативності в кваліфікації на жіночий Євробаскет-2027
12 березня, 16:04
У майці національної збірної Пустовий провів 58 матчів (6-й показник в історії)
Капітан збірної України з баскетболу оголосив про завершення кар’єри у національній команді
3 березня, 11:20
Ферран Бассас повернувся до лав збірної Іспанії з баскетболу після трьох років перерви
Топбомбардир баскетбольної збірної Іспанії – про перемогу над Україною Реклама
28 лютого, 07:47
Наша збірна зазнала прикрої домашньої поразки
Збірна України з баскетболу зіграла домашній матч з Іспанією: результат гри Реклама
27 лютого, 19:23
Українська та іспанська команда добре знають одна одну по іграх у минулих кваліфікаціях до Чемпіонату світу
Україна – Іспанія. Прогноз і анонс поєдинку кваліфікації Чемпіонату світу 2027 Реклама
27 лютого, 09:48
Клуб українок «Шаморін» поступився «П'єштянським Чайкам»
Панчук і Кононученко набрали по вісім очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу
26 лютого, 11:59

Новини

Клуб Ягупової завершив боротьбу у плейоф чемпіонату Туреччини
Клуб Ягупової завершив боротьбу у плейоф чемпіонату Туреччини
25-річний канадський хокеїст помер від раку
25-річний канадський хокеїст помер від раку
Лукашов набрав 13 очок у Латвійсько-естонській лізі
Лукашов набрав 13 очок у Латвійсько-естонській лізі
Кваліфікації жіночого Євробаскету-2027: визначилися потенційні суперники України
Кваліфікації жіночого Євробаскету-2027: визначилися потенційні суперники України
Гераскевич анонсував набір молоді у збірну України зі скелетону: як потрапити до команди
Гераскевич анонсував набір молоді у збірну України зі скелетону: як потрапити до команди
Знаменитий екстренер «Реала» захворів на деменцію
Знаменитий екстренер «Реала» захворів на деменцію

Новини

В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
