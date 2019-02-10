Бронза під загрозою: лідер «Олександрії» випав до літа

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Василь Грицук - ключова постать у середній лінії олександрійців сайт УПЛ

Про кадрові труднощі сповістив тренер команди Володимир Шаран

Наставник «Олександрії» Володимир Шаран розповів про кадрову ситуацію в команді. За його словами, хавбек Василь Грицук не скоро повернеться на футбольне поле.

«Грицук не зможе нам допомогти у весняній частині УПЛ. У нього запалення ахілла, це серйозна травма, він зараз перебуває в Сербії. Коли приєднається до команди, я навіть не знаю. Протасов, Пашаєв і Цуріков працюють індивідуально. Потрібно ще кілька днів і вони будуть в загальній групі», – сказав Шаран в ефірі Футбол NEWS.