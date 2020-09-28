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    Будемо грати по-іншому. Тренер «Гента» назвав сильну сторону «Динамо»

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    Тренер бельгійського клубу знає рецепт успіху у завтрашній грі&nbsp; - Будемо грати по-іншому. Тренер «Гента» назвав сильну сторону «Динамо»
    Тренер бельгійського клубу знає рецепт успіху у завтрашній грі 
    Twitter Гента

    Вім Де Декер вважає, що його команда зараз проходить непростий період

    Головний тренер «Гента» під час передматчевої прес-конференції на «Олімпійському» заявив, що знає, як необхідно зіграти з «Динамо» аби заробити потрібний результат і вийти в групу Ліги чемпіонів.

    «Зараз ми проходимо через непростий період, у нас мало часу і потрібен результат. Але я бачу, що з кожним днем команда почувається краще. Звичайно, не завжди все виходить. В останньому матчі команда зіграла погано, нам не вдалося досягти того, чого ми хотіли.

    «Динамо» - сильний суперник, і проти нього важко грати. Але ми знаємо, як протистояти киянам. Будемо грати по-іншому з ними. Ми зробили висновки, і, сподіваюся, зуміємо використовувати деякі нові речі в завтрашньому поєдинку. У нас є стимул виступати в Лізі чемпіонів, не кожен раз надається такий шанс. Ми покажемо все, на що ми здатні. Наш моральний стан добрий»

    Також коуч заявив, що однією з сильних сторін «Динамо» є їх контратаки.

    Матч у відповідь команд пройде вже сьогодні о 22:00 на НСК «Олімпійський».

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    Джерело: УЄФА

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів тренер НСК «Олімпійський» Вім Де Декер
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