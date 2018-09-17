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    Букмекери вірять у перемогу збірної України з баскетболу над Чорногорією

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    Фото взяте з ФБУ - Букмекери вірять у перемогу збірної України з баскетболу над Чорногорією
    Фото взяте з ФБУ

    У понеділок, 17 вересня, українці зіграють черговий матч відбору на ЧС-2019

    Чоловіча національна збірна України з баскетболу після історичної домашньої перемоги над Іспанією прибула у місто Никшич (Чорногорія).

    Тут українці зіграють матч другого туру другого раунду відбору на Чемпіонат світу-2019 проти місцевої національної команди, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Поєдинок відбудеться у понеділок, 17 вересня, о 21:15 за Києвом.

    Склад збірної України на матч проти Чорногорії:

    захисники: Сергій Гладир, Юджин Джетер, Олександр Кобець, Денис Лукашов, Святослав Михайлюк;

    форварди: В’ячеслав Бобров, Ігор Зайцев, Володимир Конєв, Олександр Липовий, Володимир Герун;

    центрові: В’ячеслав Кравцов, Олексій Лень.

    Водночас, букмекери визначили фаворита поєдинку. І якщо кілька днів тому, у суперників були майже рівні шанси на перемогу з незначною перевагою господарів (на успіх Чорногорії в районі 1,89, на Україну – 1,96), то у день матчу шанси «синьо-жовтих» збільшилися – 1.7 проти 2.3.

    Нагадаємо, у попередніх матчах кваліфікації збірна України перемогла вдома Іспанію (76:65), а Чорногорія програла у Туреччині (69:79).

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол Олексій Лень Святослав Михайлюк
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