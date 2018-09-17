Букмекери вірять у перемогу збірної України з баскетболу над Чорногорією



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Фото взяте з ФБУ

У понеділок, 17 вересня, українці зіграють черговий матч відбору на ЧС-2019

Чоловіча національна збірна України з баскетболу після історичної домашньої перемоги над Іспанією прибула у місто Никшич (Чорногорія).

Тут українці зіграють матч другого туру другого раунду відбору на Чемпіонат світу-2019 проти місцевої національної команди, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Поєдинок відбудеться у понеділок, 17 вересня, о 21:15 за Києвом.

Склад збірної України на матч проти Чорногорії:

захисники: Сергій Гладир, Юджин Джетер, Олександр Кобець, Денис Лукашов, Святослав Михайлюк;

форварди: В’ячеслав Бобров, Ігор Зайцев, Володимир Конєв, Олександр Липовий, Володимир Герун;

центрові: В’ячеслав Кравцов, Олексій Лень.

Водночас, букмекери визначили фаворита поєдинку. І якщо кілька днів тому, у суперників були майже рівні шанси на перемогу з незначною перевагою господарів (на успіх Чорногорії в районі 1,89, на Україну – 1,96), то у день матчу шанси «синьо-жовтих» збільшилися – 1.7 проти 2.3.

Нагадаємо, у попередніх матчах кваліфікації збірна України перемогла вдома Іспанію (76:65), а Чорногорія програла у Туреччині (69:79).