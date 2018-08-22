«Було важко, весь матч я вмирала». Костюк прокоментувала свою перемогу в кваліфікації US Open



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Українська тенісистка поділилася емоціями після важкої перемоги у кваліфікації US Open

«З першого розіграшу я думала, що програю цей матч. Сьогодні мені було недобре, але так ти і граєш, ти повинен перемагати, навіть в погані дні. Я дуже, дуже щаслива, що виграла, тому що я дуже довгий час не вигравала хороший матч, ще з Вімблдону. Нехай, що я провела всього одну гру за цей час, все одно дуже-дуже щаслива.



Сьогодні було дійсно важко, тому що було сонячно і спекотно. За останні чотири дні в Нью-Йорку були дощі і не було сонця, тому така спека не стояла. Я не пристосувалася до цієї температури. Було насправді важко, весь матч я вмирала».



Підтримати 16-річну Костюк прийшла і друга ракетка України, Леся Цуренко. Разом із нинішнім наставником Марти Дмитром Брічеком Цуренко вперше стала чемпіонкою на турнірах WTA і встановила особистий рекорд в рейтингу, увійшовши до топ-30 минулого сезону.



«Ціную те, що Леся тут була, для мене це означає багато. Ми намагаємося підтримувати одна одну, ось і на цьому тижні будемо дивитися матчі одна одної. Атмосфера сьогодні була приголомшливою, я б хотіла подякувати усім, хто прийшов на мою гру, тому що це дійсно приємно».

Нагадаємо, у першому колі кваліфікації US Open 16-річна українка Марта Костюк обіграла 170-у ракетку світу Валентину Івахненко з Росії.

Джерело: btu.org.ua