Російська керлінгістка, яка робила фото з символом війни, пропустить юніорський Чемпіонат світу

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
У Чемпіонаті світу не візьме участь керлінгістка Кісельова, яка робила фото з георгіївською стрічкою

Президент Федерації керлінгу Росії Дмитро Свищев повідомив пропагандистам, що росіяни пропустять юніорську першість світу серед змішаних пар, яка пройде в Канаді через невидачу віз. Про це інформує «Главком».

Зокрема, у Чемпіонаті світу не візьме участь керлінгістка Єлизавета Кісельова, яка робила фото з георгіївською стрічкою.

«Незважаючи на офіційний допуск російських юніорів Всесвітньою федерацією керлінгу (WCF) та повне виконання всіх регламентних вимог з нашого боку, російська юніорська збірна в дисципліні «мікст-дабл» позбавлена ​​права брати участь у першості світу, що стартує вже завтра в Едмонтоні, внаслідок цинічного затягування процесу.

Ми стикаємося не з бюрократичною затримкою, а зі свідомим політичним актом, спрямованим проти російської молоді з боку країни, яка приймає.

Використання міграційних процедур як інструменту дипломатичного тиску є неприпустимим у цивілізованому світі.

Замість спортивної боротьби ми отримали демонстрацію політичної упередженості. Чесно зізнатися, ми такий результат припускали, але сподівалися на здоровий глузд канадської влади», – заявив Свищев.

Першість світу пройде з 5 до 10 травня. У січні WCF допустила юніорські збірні Росії до участі у міжнародних змаганнях із національною символікою.

Нагадаємо, російська керлінгістка Єлизавета Кісельова, яка робила фото з символом російської агресії проти України георгіївською стрічкою, потрапила до переліку учасників юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу

У травні 2023 року Кісельова позувала для фото з георгіївською стрічкою на одязі. Наразі росіянка є учасницею юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу. У турніри представники країни-агресора візьмуть участь з власною національною символікою.

Також росіянка вподобала в Instagra допис з російськими військовими. Також Кісельова підписана на підсанкційних діячів, які підтримують війну.

Степаненко може стати помічником Мальдери у збірній України
Кінець серії Луніна. Куртуа повернувся до тренувань з «Реалом»
Міжнародний олімпійський комітет відмовився від розвитку кіберспорту – джерело
Костюк вперше в кар'єрі увійшла у топ-15 рейтингу WTA
Третя команда чемпіонату Іспанії несподівано анонсувала відставку тренера
