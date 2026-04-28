Латвія закрила кордон для дочки Лаврова. Хто ще потрапив до чорного списку
До списку внесли пов’язаних із російським павільйоном на Венеційській бієнале та кремлівськими структурами осіб
Латвія розширила перелік осіб, яким заборонено в’їзд до країни, включивши трьох громадян Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС країни.
За словами глави МЗС Байби Браже, до списку небажаних осіб внесли Михайла Швидкого, Анастасію Карнєєву та Катерину Винокурову. Їм заборонили в’їзд до Латвії на невизначений термін. У відомстві уточнили, що ці особи пов’язані з представництвом Росії на Венеційській бієнале.
Зокрема, Михайло Швидкой є спеціальним представником президента РФ з питань міжнародного культурного співробітництва.
Анастасія Карнєєва – комісарка російського павільйону, а також донька колишнього генерала ФСБ.
Катерина Винокурова – донька міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та співзасновниця арт-компанії.
У МЗС Латвії зазначили, що рішення ухвалене відповідно до національного законодавства.
Нагадаємо, що країни Балтії остаточно розірвали економічні зв’язки з Росією та закликають інші держави Європейського Союзу не повертатися до нормалізації відносин із Москвою. Повернення до попереднього формату співпраці з Росією більше неможливе. За його словами, навіть після завершення війни Росія залишатиметься загрозою, тому політика постійного тиску має зберігатися.
