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    Бйорндален не зміг виконати критерії для відбору на Олімпіаду в Пхьончхані

    Відповідно до критеріїв відбору, норвежець повинен був потрапити в шістку кращих в одній з особистих гонок Кубка світу
    Восьмикратний олімпійський чемпіон Уле Ейнар Бйорндален не зміг відібратися в команду на Ігри в Пхьончхані. 10 січня в індивідуальній гонці на п'ятому етапі Кубка світу в Рупольдингу він фінішував 42-м і не потрапив в гонку із загального старту, яка пройде в неділю. Таким чином, біатлоніст втратив шанси виконати умови відбору. Відповідно до
    • Сьогодні, 18:48
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    Уле Ейнар Бйорндален. Фото: Getty Images
    Уле Ейнар Бйорндален. Фото: Getty Images

    Відповідно до критеріїв відбору, норвежець повинен був потрапити в шістку кращих в одній з особистих гонок Кубка світу

    Восьмикратний олімпійський чемпіон Уле Ейнар Бйорндален не зміг відібратися в команду на Ігри в Пхьончхані.

    10 січня в індивідуальній гонці на п'ятому етапі Кубка світу в Рупольдингу він фінішував 42-м і не потрапив в гонку із загального старту, яка пройде в неділю.

    Таким чином, біатлоніст втратив шанси виконати умови відбору.

    Відповідно до критеріїв відбору, норвежець повинен був потрапити в шістку кращих в одній з особистих гонок Кубка світу або двічі потрапити в топ-12.

    Кращими результатами в поточному сезоні для Бйорндалена є 18-ті місця в індивідуальній гонці та персьюті на етапі Кубка світу в Естерсунді.

    Попередній склад збірної Норвегії на Ігри буде сформований 15 січня по завершення етапу в Рупольдингу.

    Нагадаємо, серед українців найкращий результат у Артема Прими, якій фінішував 26-м.

    Джерело: ua.tribuna.com

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