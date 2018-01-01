Бйорндален не зміг виконати критерії для відбору на Олімпіаду в Пхьончхані
- Сьогодні, 18:48
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Відповідно до критеріїв відбору, норвежець повинен був потрапити в шістку кращих в одній з особистих гонок Кубка світу
Восьмикратний олімпійський чемпіон Уле Ейнар Бйорндален не зміг відібратися в команду на Ігри в Пхьончхані.
10 січня в індивідуальній гонці на п'ятому етапі Кубка світу в Рупольдингу він фінішував 42-м і не потрапив в гонку із загального старту, яка пройде в неділю.
Таким чином, біатлоніст втратив шанси виконати умови відбору.
Відповідно до критеріїв відбору, норвежець повинен був потрапити в шістку кращих в одній з особистих гонок Кубка світу або двічі потрапити в топ-12.
Кращими результатами в поточному сезоні для Бйорндалена є 18-ті місця в індивідуальній гонці та персьюті на етапі Кубка світу в Естерсунді.
Попередній склад збірної Норвегії на Ігри буде сформований 15 січня по завершення етапу в Рупольдингу.
Нагадаємо, серед українців найкращий результат у Артема Прими, якій фінішував 26-м.
Джерело: ua.tribuna.com