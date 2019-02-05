Бйорндален: Віталій Кличко — особливий. Не знаю, чи я є таким



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Уле-Ейнар Бйорндален не схильний себе переоцінювати Youtube

Видатний біатлоніст отримав схожу з українським боксером і політиком відзнаку

Восьмиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Уле-Ейнар Бйорндален, який отримав трофей ISPO, нагороду, яка вручається спортсмену або спортивному функціонеру, який зробив значний внесок у розвиток спорту і є прикладом для молоді.

Після церемонії норвежець відповів на запитання про порівняння з українським боксером Віталієм Кличком.

«Віталій Кличко і Герман Майєр (колишній австрійський гірськолижник — прим.) серед володарів трофею ISPO. Як і ці двоє, ви — особистість і фігура для ідентифікації. Цих хлопців не вистачає сьогодні в світовому спорті? - перепитує Бйорндален. - Не вважаю, що в спорті не вистачає людей-особистостей. Серед деяких поколінь спортсменів таких було більше, серед інших — менше. Зараз в спорт приходить інше покоління, серед якого є дуже цікаві особистості, навіть якщо вони відрізняються від представників мого віку.

Віталій Кличко і Герман Майєр — особливі персонажі. Чесно кажучи, не знаю, чи є я таким. Але я завжди намагався показати себе кращого — будь то на трасі або поза нею».

Віталій Кличко отримав трофей ISPO в 2007 році.

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