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    Це сталося: легендарний французький дзюдоїст зазнав першої поразки за десять років (відео)

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    Тедді Рінер вже й забув, як то програвати - Це сталося: легендарний французький дзюдоїст зазнав першої поразки за десять років (відео)
    Тедді Рінер вже й забув, як то програвати
    Ipponline

    Тедді Рінер поступився на домашньому татамі

    Сьогодні, 9 лютого, на Grand Slam з дзюдо у Парижі відбулася знакова подія. Першої за останніх практично десять років поразки на офіційному рівні зазнав дворазовий олімпійський чемпіон, десятиразовий чемпіон світу, п’ятиразовий чемпіон Європи Тедді Рінер із Франції.

    30-річна легенда світового спорту, яка виступає у ваговій категорії понад 100 кілограмів, розпочала виступ на домашньому татамі звично – із двох переконливих перемог над угорцем Ріхардом Сіпочем і австрійцем Штефаном Геґ’ї. Тим самим Тедді довів переможну серію в офіційних міжнародних стартах до 125-ти сутичок. В останнє Рінер програвав ще 13 вересня 2010 року, коли поступився у фіналі чемпіонату світу в Токіо місцевому борцеві Даїкі Камікаві.

    І ось в 1/8-й паризького Grand Slam Рінер зійшовся з іншим японцем, 24-річним чемпіоном Азії-2016 Кокоро Каґеурою. Досі ці суперники сходилися на татамі лише раз – в 1/8 фіналу торішнього «Шолома» в Бразилії переміг Тедді.

    Власне, Рінер пішов у атаку і вже начебто виконував кидок і зараз, у Парижі. Проте Каґеура провів блискавичну контрдію і завалив легенду на спину – «іппон», чиста перемога!

    Зауважимо, що виступав у Парижі й найсильніший український тяж Яків Хаммо. Але він поступився в стартовій сутичці Юрієві Краковецькому з Киргизстану. Так само після першої сутички припинив сьогодні змагання й інший українець Кеджау Ньябалі (до 90 кг). Він програв угорцеві Роландові Ґозу.

    У суботу, коли на паризькі татамі виходили представники легких і середніх категорій, чемпіонкою стала Дарина Білодід (до 48 кг), а інший українець Георгій Зантарая (до 66 кг) став третім.    

    Георгій Зантарая дзюдо Кеджау Ньябалі Яків Хаммо Юрій Краковецький Тедді Рінер Кокоро Каґеура Даїкі Камікава
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