Кличко подарував меру Лейпцига вишиванку

Подарунок мер Києва зробив у рамках Днів Києва у Лейпцигу

Мер Києва Віталій Кличко разом з мером Лейпцига Буркхардом Юнгом відкрили Дні Києва в Лейпцигу. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фотознімки з події.

Під час події мер Києва подарував німецькому колезі вишиванку.

«Подарував меру Лейпцига Буркхарду Юнгу вишиванку. В травні наступного року відбудуться Дні Лейпцигу в Києві», – написав Кличко.

Нагадаємо, процес встановлення побратимських зв’язків між містами був започаткований Всесвітньою федерацією споріднених міст, яка була створена у квітні 1957 року за ініціативи колишніх учасників французького Руху опору. Київ приєднався до руху споріднених міст у 1961 році. Першими побратимами української столиці стали польське місто Краків і фінське Тампере. Наступного року до них приєднався німецький Лейпциг.

Київ має підписані документи про споріднення, дружбу, співробітництво, партнерство з 56 містами світу. Меморандум про порозуміння та розвиток співробітництва між містом Києвом та містом Гуанчжоу підписали 02.09.2020.

Зазначимо, Дні Лейпцигу в українській столиці відзначатимуть наприкінці травня 2022 року.

До слова, у 2022 році виповнюється 25 років з дати встановлення побратимських відносин між Києвом та Мехіко .



