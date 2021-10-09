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    Кличко подарував меру Лейпцига вишиванку

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    Наступного року мери домовилися зустрітися в Україні - Кличко подарував меру Лейпцига вишиванку
    Наступного року мери домовилися зустрітися в Україні
    фото Віталій Кличко/ Facebook

    Подарунок мер Києва зробив у рамках Днів Києва у Лейпцигу

    Мер Києва Віталій Кличко разом з мером Лейпцига Буркхардом Юнгом відкрили Дні Києва в Лейпцигу. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фотознімки з події.

    Під час події мер Києва подарував німецькому колезі вишиванку.

    «Подарував меру Лейпцига Буркхарду Юнгу вишиванку. В травні наступного року відбудуться Дні Лейпцигу в Києві», – написав Кличко.

    Нагадаємо, процес встановлення побратимських зв’язків між містами був започаткований Всесвітньою федерацією споріднених міст, яка була створена у квітні 1957 року за ініціативи колишніх учасників французького Руху опору. Київ приєднався до руху споріднених міст у 1961 році. Першими побратимами української столиці стали польське місто Краків і фінське Тампере. Наступного року до них приєднався німецький Лейпциг.

    Київ має підписані документи про споріднення, дружбу, співробітництво, партнерство з 56 містами світу. Меморандум про порозуміння та розвиток співробітництва між містом Києвом та містом Гуанчжоу підписали 02.09.2020.

    Зазначимо, Дні Лейпцигу в українській столиці відзначатимуть наприкінці травня 2022 року.

    До слова, у 2022 році виповнюється 25 років з дати встановлення побратимських відносин між Києвом та Мехіко .


    Теги: Віталій Кличко Київ Німеччина мер документи місто
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    Кличко подарував меру Лейпцига вишиванку