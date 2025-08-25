На війні загинув багаторазовий рекордсмен України зі стрільби Олексій Хабаров

Олексій Хабаров неодноразово ставав призером чемпіонату України зі стрільби

Захищаючи Україну, загинув Олексій Хабаров – майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби, засновник стрілецького клубу «Фенікс», багатократний рекордсмен України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Відділення НОК України в Горішніх Плавнях.

«Олексій був не лише видатним спортсменом, але й наставником для молоді – він працював стипендіатом нашого відділення, проводив численні спортивні заходи, залучав дітей до спорту, надихав їх власним прикладом», – йдеться у дописі відділення НОК України в Горішніх Плавнях.

Олексій Хабаров спеціалізувався на стрільбі з гвинтівки. Він неодноразово ставав призером і рекордсменом чемпіонату України зі стрільби.

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).