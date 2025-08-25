Головна Спорт Новини
На війні загинув багаторазовий рекордсмен України зі стрільби Олексій Хабаров

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
На війні загинув багаторазовий рекордсмен України зі стрільби Олексій Хабаров
Олексій Хабаров спеціалізувався на стрільбі з гвинтівки

Олексій Хабаров неодноразово ставав призером чемпіонату України зі стрільби

Захищаючи Україну, загинув Олексій Хабаров – майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби, засновник стрілецького клубу «Фенікс», багатократний рекордсмен України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Відділення НОК України в Горішніх Плавнях.

«Олексій був не лише видатним спортсменом, але й наставником для молоді – він працював стипендіатом нашого відділення, проводив численні спортивні заходи, залучав дітей до спорту, надихав їх власним прикладом», – йдеться у дописі відділення НОК України в Горішніх Плавнях.

Олексій Хабаров спеціалізувався на стрільбі з гвинтівки. Він неодноразово ставав призером і рекордсменом чемпіонату України зі стрільби.

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

