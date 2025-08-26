Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу з боксу

Склад української команди сформували за результатами контрольних спарингів, що проходили у Боянах

Світова першість відбудеться в англійському Ліверпулі 4-14 вересня

Визначено склад збірної України на чемпіонат світу з боксу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінмолодьспорту.

Світова першість відбудеться в англійському Ліверпулі 4-14 вересня 2025 року під егідою Всесвітньої організації World Boxing за участі понад 550 спортсменів із 65 країн світу.

Склад української команди сформували за результатами контрольних спарингів, що проходили у Боянах, Чернівецька область.

Чоловіча збірна України: Сійовуш Мухаммадієв (50 кг), Олег Чулячеєв (55 кг), Айдер Абдураїмов (60 кг), Ельвін Алієв (65 кг), Юрій Захарєєв (70 кг), Павло Іллюша (75 кг), Матвій Ражба (80 кг), Данило Жасан (85 кг), Богдан Толмачов (90 кг), Дмитро Ловчинський (90 кг+).

Жіноча збірна України: Ганна Охота (48 кг), Ярослава Маринчук (51 кг), Вікторія Шкеул (54 кг), Дар’я-Ольга Гутаріна (57 кг), Тетяна Довгаль (60 кг); Наталія Мерінова (65 кг), Анастасія Черноколенко (70 кг), Ольга Пилипчук (75 кг), Ірина Луцак (80 кг), Марія Ловчинська (80 кг+).

«Візи вже є, білети теж, все проплачено, залишилось внести в білети прізвище тих спортсменів, які поїдуть на змагання. Ми до останнього відбирали перших і других номерів команди і тільки сьогодні на тренуванні визначили остаточний склад», – розповів журналістам під час відкритого тренування команди президент Федерації боксу України Олег Ільченко.

«Команда в нас молода, для деяких боксерів це перший чемпіонат світу. Всі налаштовані перемагати, в нас в країні війна і кожен боксер буде відстоювати честь країни з максимальною самовіддачею», – зазначив старший тренер чоловічої збірної України з боксу Сергій Глущенко.

Нагадаємо, Сили оборони на фронті знищили зрадника з Криму Володимира Клименка.

Володимир Клименко народився 30 червня 1987 року в Керчі. З шостого по дев'ятий клас займався боксом, отримав розряд «кандидат в майстри спорту України з боксу».

У 2005 році Клименко закінчив Керченське вище морське училище № 12.

Прощання з ліквідованим окупантом відбулося в анексованій Керчі. Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про деталі та дату знищення Клименка.