Українці здобули 10 нагород на міжнародному турнірі з боксу у Молдові

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Українці вдало виступили у Молдові

Наші боксери вибороли п'ять золотих нагород

10 медалей – такий здобуток збірної України на міжнародному турнірі з боксу серед чоловіків до 23-х років, що відбувся у Молдові. Про це повідомляє «Главком».

Нагороди здобули: 

  • «Золото»: Денис Роздольський (до 60 кг); Олександр Васько (до 65 кг); Євгеній Іванюк (до 70 кг); Всеволод Рибалко (до 90 кг); Станіслав Цуркан (понад 90 кг).
  • «Срібло»: Максим Рудик (до 50 кг); Артур Касьянов (до 80 кг); Микола Лактіонов (до 85 кг).
  • «Бронза»: Владислав Гаврилюк (до 55 кг); Нікіта Захарченко (до 75 кг).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

