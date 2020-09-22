Чеченський вікінг. Швед Чимаєв знищив суперника всього за 17 секунд (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хамзат Чимаєв демонструє, що Кавказ - сила Світлина - Іцхак Колпахчі

В UFC пробивається нова зірка

Шведський боєць змішаних єдиноборств Хамзат Чимаєв на турнірі UFC Fight Night 178 нокаутував американця Джеральда Мершарта всього за 17 секунд.

Уродженець Чечні вже в дебюті поєдинку вразив суперника ударом правою в щелепу, після якого той впав на канвас рингу.

Швед відразу ж кинувся добивати представника США, проте суддя вчасно зупинив поєдинок.

Ця перемога, яка визнана найяскравішою подією вечора, стала для 26-річного Чимаєва дев'ятою у змішаних єдиноборствах у дев'яти боях.

32-річний Мершарт зазнав 13-ї поразки в кар'єрі. Також на його рахунку 31 перемога.