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    Чеченський вікінг. Швед Чимаєв знищив суперника всього за 17 секунд (відео)

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    Хамзат Чимаєв демонструє, що Кавказ - сила - Чеченський вікінг. Швед Чимаєв знищив суперника всього за 17 секунд (відео)
    Хамзат Чимаєв демонструє, що Кавказ - сила
    Світлина - Іцхак Колпахчі

    В UFC пробивається нова зірка

    Шведський боєць змішаних єдиноборств Хамзат Чимаєв на турнірі UFC Fight Night 178 нокаутував американця Джеральда Мершарта всього за 17 секунд.

    Уродженець Чечні вже в дебюті поєдинку вразив суперника ударом правою в щелепу, після якого той впав на канвас рингу.

    Швед відразу ж кинувся добивати представника США, проте суддя вчасно зупинив поєдинок.

    Ця перемога, яка визнана найяскравішою подією вечора, стала для 26-річного Чимаєва дев'ятою у змішаних єдиноборствах у дев'яти боях.

    32-річний Мершарт зазнав 13-ї поразки в кар'єрі. Також на його рахунку 31 перемога.

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    UFC Хамзат Чимаєв Джеральд Мершарт
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